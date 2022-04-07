شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطرح تحديث جديد لأجهزة تحكم Xbox .. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح Microsoft تحديثًا يتيح لك الضغط على زر Xbox فى وحدة التحكم الخاصة بك لتبديل الإدخال إلى Series X أو Series S.

ويمكنك الانتقال إلى تلفزيون الكابل أثناء التنزيل مع العلم أنه عليك فقط الحصول على وحدة التحكم الخاصة بك عندما تكون جاهزًا للعب، وفقا لتقرير engadged.

وتعتمد الميزة على دعم وحدات تحكم Xbox الأحدث لـ HDMI-CEC، ويمكنك تمكينه من خلال قسم إعدادات "وضع السكون وبدء التشغيل" من خلال تحديد "خيارات الطاقة في التلفزيون والصوت والصورة".

والمفهوم ليس جديدًا تمامًا، سواء في وحدات التحكم أو لأجهزة HDMI-CEC بشكل عام، ومع ذلك من الصعب تقديم شكوى عندما يمكن أن يوفر لك ذلك الوقت فى الخوض فى قوائم التلفزيون لمجرد العودة إلى Halo Infinite .