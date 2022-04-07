“مذبحة هيدرا” تهوي بأسعار العملات الرقمية.. سقوط بيتكوين وأخواتها

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 أبريل 2022 01:23 مساءً - سجلت أسعار العملات الرقمية المشفرة اليوم الخميس، انخفاضا ملموسا، وتراجعت القيمة السوقية لـ”الكريبتو” 3.98% مسجلة 2.01 تريليون دولار.

وفككت السلطات الألمانية والأمريكية “أكبر” منصّة عالمية للبيع على الشبكة المظلمة (دارك ويب) تُدعى “سوق هيدرا”، وتمت مصادرة عملات بيتكوين بقيمة 23 مليون يورو (أي نحو 25 مليون دولار).

وتعد منصة “هيدرا”، أكبر سوق غير قانونية على شبكة الإنترنت المظلمة (Darknet) والتي تخدم الأسواق الناطقة باللغة الروسية.

وتتضمن الشبكة المظلمة السرية مواقع الويب التي لا يمكن الوصول إليها إلا باستخدام برامج محددة، مما يضمن عدم الكشف عن هوية المستخدمين، وواجهت مثل هذه الشبكات ضغوطا متزايدة بعد طفرة في وتيرة استخدامها أثناء جائحة فيروس كورونا.

سعر بيتكوين اليوم

هوى سعر بيتكوين Bitcoin BTC (العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم)، اليوم الخميس 7 أبريل 2022، بنسبة 3.87% ليصل إلى 43478.05 دولار، كما تراجعت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شعبية في العالم إلى مستوى 826.2 مليار دولار.

وكان أعلى مستوى وصل إليه سعر بيتكوين في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما سجلت 68 ألفا و992 دولارًا.

أمّا الآن، فتوقّع أحد المحلّلين أن تصل عملة بيتكوين إلى 1،3 مليون دولار، ورجح أن يكون “الاتجاه التصاعدي” للذهب وعملة البيتكوين “دراماتيكياً”، بحسب ما أوردت مجلة “Forbes”.

وأشار محلّلون في شركة “فان إيك” إلى تغيير الأموال نتيجة “العقوبات المفروضة على البنك المركزي الروسي، “ممّا أدى إلى القضاء على احتياطياته من الدولار واليورو والين”، مضيفين أنّه “يُحتمل أن يكون الاتجاه التصاعدي للذهب والبيتكوين دراماتيكياً”.

ويُتوقَّع أن تبلغ أسعار الذهب نحو 31000 دولار للأونصة، وأسعار البيتكوين نحو 1،3 مليون دولار لكلّ وحدة، ثم “التكيّف مع ضغوط أكبر على الأنظمة المالية والنقدية يولّد حتى أسعار أعلى”.

ورأى المحلّلون أنّه “يبدو أنّ الاتجاه التصاعدي في العملة المشفرة أعلى بكثير (نحو 33 ضعفاً) من الذهب (نحو 16 ضعفاً)، على الرغم من أنّ الذهب هو الاستجابة الأولية الأكثر وضوحاً من قِبل البنوك المركزية على وجه الخصوص”.

وزادت توقّعاتٌ بأن تبدأ البلدان والبنوك المركزيّة بشراء عملات البيتكوين والعملات المشفّرة في الأشهر الأخيرة، وبدأها أولاً اعتماد عملة البيتكوين في السلفادور، ثمّ العقوبات الماليّة الصّارمة المفروضة على روسيا، والتي تشمل طردها من شبكة الدفع العالمية بين البنوك SWIFT والكثير من خدماتها.

وفي يناير كانون الثاني، توقّعت شركة “فيديليتي” العملاقة في “وول ستريت” أن تحذو البلدان الأخرى، وحتى البنك المركزي، حذو السلفادور في عملة البيتكوين هذا العام، واعتبرت أنّ أولئك الذين يشترون البيتكوين بينما السعر منخفض “سيكونون أفضل حالاً من الناحية التنافسية من أقرانهم.”

أسعار العملات الرقمية اليوم

تراجع سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 3.62% مسجلًا 3227.90 دولارا.

كما انخفض سعر بينانس كوين Binance coin BNB في حدود 2.49% إلى مستويات قرب 430.41 دولار.

ونزل سعر عملة الريبل XRP بنسبة 4.05% إلى مستويات 0.7765 دولار.

وخسر سعر عملة كاردانو Cardano بنسبة 4.79% لتسجل 1.09 دولار.

وهبط سعر بولكادوت Polkadot بنسبة 5.76% إلى مستويات 20.30 دولار.

وهوى سعر دوج كوين DOGE/USD بنسبة 8.37% إلى مستويات 0.1476 دولار.