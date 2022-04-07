كيف تحولت كثرة منصات البث التلفزيوني إلى نقمة على متابعيها؟!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 أبريل 2022 01:23 مساءً - منذ ساعتين

أحدثت منصات البث التلفزيونية ثورة في عالم الإعلام الرقمي، حيث توفر لك مواقع البث المباشر بمشاهدة برامجك المفضلة أثناء التنقل، كما تمكنك من استخدام أفضل مواقع البث التلفزيوني المجاني على أي جهاز.

ةلكن مع انتشار منصات البث وتوسعها، بدأت ملامح أزمة جديدة تلوح بين المستخدمين، فكثرة المعروض باتت تفوق قدرة أي شخص لتحديد ما يريد متابعته.

ووفقاً لتقرير أعدته شركة البحوث Nielsen “نيلسن”، فقد تبين أن متوسط الوقت الأسبوعي الذي قضاه الأميركيون في مشاهدة بث المحتوى التلفزيوني ارتفع بنسبة 18% من فبراير/شباط 2021 إلى فبراير/شباط 2022، لكن العديد من المشاهدين يشعرون بالضياع أمام الخيارات المتاحة أمامهم.

شاهد الأميركيون متوسطًا أسبوعيًا قدره 169.4 مليار دقيقة من محتوى بث الفيديو في فبراير/شباط، ارتفاعًا من 143.2 مليار دقيقة في الشهر نفسه قبل عام.

وجدت Gracenote، وهي شركة تابعة لنيلسن، أكثر من 817 ألف عنوان فريد متاح للبث أو المشاهدة على التلفزيون في فبراير/شباط، مقارنة مع 646 ألف عنوان في ديسمبر/كانون الأول 2019.

على الرغم من أن 72% من المستجيبين قالوا إنهم يحبون تجربتهم مع خدمات البث، إلا أن 64% قالوا إنهم يتمنون أن تكون هناك حزمة لخدمات البث متاحة لهم، وقال 46% إنه من الصعب العثور على المحتوى الذي يرغبون في مشاهدته لأن هناك الكثير من خدمات البث المتوفرة.

عام 2022، دفع 24% من المشتركين ثمن خدمتي بث، مقارنة بـ 23% دفعوا مقابل ثلاث، و 18% دفعوا مقابل أربع، و18% آخرين دفعوا مقابل واحدة، و 10% دفعوا مقابل خمس، و 7% دفعوا مقابل ست أو أكثر.

في عام 2019، عندما كانت خيارات البث أقل، دفع 35% من المشتركين مقابل خدمة بث واحدة فقط، ودفع 33% مقابل خدمتين.

كانت 98% من البرامج الأكثر مشاهدة هي البرامج الرياضية من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول 2021.

زقد تم إطلاق Disney+، وAppleTV +، في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وHBO Max في مايو/أيار 2020، وتم إطلاق Peacock في يوليو/تموز 2020، وDiscovery+ في يناير/كانون الثاني 2021، وParamount+ (التي كانت تسمى سابقا CBS All Access) في مارس/آذار 2021، وCNN+ الأسبوع الماضي.

على الرغم من المنافسة، لا تزال Netflix “نتفليكس”هي خدمة البث الأكثر شعبية، مع 221.8 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم في عام 2021.