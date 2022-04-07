ميزات طال انتظارها.. واتساب تكشف عن تحديثات تتعلق بالرسائل الصوتية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 أبريل 2022 01:23 مساءً - كشف تطبيق واتساب النقاب عن تحديثات طال انتظارها من مستخدمي التطبيق الأشهر في العالم، لا سيما بما يتعلّق بالتسجيلات الصوتية.

اذ لا يتمكن المستخدمون حاليا من الاستماع الى تسجيل صوتي، ومغادرة صفحة المحادثة للانتقال الى محادثة أخرى في الوقت نفسه.

في هذا السياق، أفاد موقع “ذا نكست ويب”، بأنّ واتساب تخلّص من إعدادات كانت تعيق الاستماع للرسائل الصوتية بسلاسة على منصته.

والتحديث الأول يتعلق بالغلق التلقائي للتسجيل الصوتي عند مغادرة غرفة المحادثة التي أرسل بها، وهو ما يضايق مستخدم التطبيق، خاصة إن كان يستمع لرسالة صوتية طويلة بينما يتوجب عليه الرد سريعا على رسالة في محادثة أخرى.

وألغى واتساب هذا العائق بأن سمح بأن تستمر الرسالة الصوتية في العمل إذا ما غادر المستخدم المحادثة التي أرسلت بها.

أمّا الأزمة الثانية التي قام بحلها واتساب، فهي مسألة فرض تشغيل الرسالة الصوتية من جديد إذا غادر المسخدم المحادثة أثناء الاستماع لرسالة صوتية، وبالتالي العودة لنقطة معينة من الرسالة يدويا.

هذا الأمر تم الغاؤه حيث ستجد الرسالة الصوتية في المكان الذي توقفت به عند غلقك للتطبيق بشكل كامل ومغادرتك له لتستمر في الاستماع من حيث توقفت.

مزايا جديدة لـ”آيفون”

وفي وقت سابق، قدم واتساب تحديثا جديدا دعما لنظام تشغيل أبل iOS 15، ولمكافحة الرسائل المُعاد توجيهها في مجموعات الدردشة.

وأكد تقرير لموقع “WABetainfo” أن شركة أبل الأميركية طرحت التحديث الجديد من نظام التشغيل iOS 15 بواجهة Contact جديدة، إلا أن تطبيق WhatsApp لم يقدم تحديثا لمستخدمي هواتف الآيفون يتوافق مع تحديث نظام التشغيل.

كما أن الإصدار رقم 22.7.0.76 من تطبيق الواتساب يجلب دعما رسميا للإصدار الجديد من نظام تشغيل أبل لهواتف الآيفون، والذي يتضمن بعض التغييرات في الواجهة، ودعم مميزات تحديث iOS 15.

ومن المقرر أن يدعم تحديث واتساب WhatsApp نظام الإشعارات الجديد الخاص بهواتف الآيفون في iOS 15، حيث يعمل نظام الإشعارات على عرض صورة الملف الشخصي بجهة الإرسال في نافذة الإشعارات المنبثقة، مع اسم المرسل من بين تفاصيل أخرى.