خاصية جديدة من ميتا.. مشاركة مقاطع فيديو خارجية علىFacebook Reels”‎”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 7 - أبريل - 2022 8:37 صباحًا

أضافت شركة “ميتا” الاميركية خاصية تسمح لمستخدمي فيسبوك بمشاركة فيديوات ”Reels“ من تطبيقات خارجية مباشرة إلى المنصة.

الشركة أعلنت أنّها أتاحت تكامل ”Sharing to Reels“، الذي سيسمح لمطوّري التطبيقات بتسهيل مشاركة الأشخاص لمقاطع الفيديو من تطبيقاتهم مباشرة إلى ”فيسبوك“.

في هذا السياق، قال، جون مكارثي، مدير إدارة المنتجات في شركة ”ميتا“: ”بمجرد التكامل، سيكون لتطبيقات الجهات الخارجية زر Reels خاص، حتى يتمكن الأشخاص من مشاركة مقاطع فيديو قصيرة، ثم تخصيصها باستخدام (أدوات تعديل Reels) مثل الصوت والنص والتأثيرات والتعليقات التوضيحية والملصقات.“

وأضاف: ”بدلاً من تنزيل محتوى الفيديو الخاص بهم وتحميله لاحقًا، يمكن الآن إنشاء الفيديو ومشاركته بسلاسة بنقرة زر واحدة،“ مشيراً إلى أن الفكرة من الميزة الجديدة هي أنه يمكن مشاركة الفيديو على ”فيسبوك“ بشكل أسرع ومع عدد أقل من المعوقات.

وقام العديد من شركا “ميتا”، بما في ذلك ”Smule“ و“Vita“ و“VivaVideo“، بدمج زر ”Sharing to Reels“ في تطبيقاتهم.

ومن شأن الميزة الجديدة أن تساعد الأشخاص في الوصول إلى جماهير جديدة على منصة ”فيسبوك“ تعتمد على ميزة ”المشاركة إلى القصص“ (أوSharing to Stories)، والتي تسمح للمطورين بتمكين مستخدميهم من مشاركة المحتوى إلى ”قصص فيسبوك“ مباشرة من تطبيقات الطرف الثالث (التطبيقات الخارجية).

ويأتي الإعلان عن الميزة الجديدة مع طرح ”فيسبوك“ مؤخرًا ميزة ”Reels“ في جميع أنحاء العالم، بعد إطلاقها في الولايات المتحدة في أيلول الماضي.

وكانت ”فيسبوك“ قد قدّمت أيضًا المزيد من الأدوات الإبداعية والطرق الجديدة للمبدعين لكسب المال عن طريق ”Reels“ من خلال الإعلانات، وقريبًا من خلال خدمة ”Stars“.

وتركز شركة ”ميتا“ بشكل كبير على الترويج لـ“Reels“ على منصتي ”فيسبوك“ و“إنستغرام“، استجابةً للتهديد المتزايد من قبل المنصة المنافسة ”تيك توك“.

وفي العام الماضي، أخبر مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ”ميتا“، المستثمرين أن الفيديو قد ازداد أهمية للمنصة، وأنه يمثل ما يقرب من نصف الوقت الذي يقضيه على ”فيسبوك“، وأنه سيدفع المزيد من جهود التطوير لدعمه.

ووصف زوكربيرغ آنذاك منصة ”تيك توك“ بأنها منافس كبير ينمو ”بمعدل سريع جدًا مع قاعدة مستخدمين كبيرة جدًا“. ومن الواضح أن ”ميتا“ ترى تكاملها الجديد مع تطبيقات الطرف الثالث كوسيلة لزيادة شعبية ”Facebook Reels“.