شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب هابل الفضائى يرصد كوكبًا تساوى كتلته تسعة أضعاف كوكب المشترى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة ناسا أن تلسكوب هابل الفضائي قد اكتشف كوكبًا تساوي كتلته تسعة أضعاف كوكب المشتري، حيث إن الكوكب المتشكل حديثًا، المسمى AB Aurigae b، هو عملاق غازي في مرحلة مبكرة بشكل ملحوظ من التكوين، ويدور حول نجم يسمى AB Aurigae.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يدور AB Aurigae b حول النجم على مسافة بعيدة غير معتادة حوالى 8.6 مليار ميل، أي أكثر بمرتين مما يبعد بلوتو عن شمسنا (3.7 مليار ميل).

كما أنه تمامًا مثل كوكب المشتري وزحل، فإن الكوكب عبارة عن عملاق غازي، يتكون في الغالب من الهيدروجين والهيليوم، مع وجود غازات دائرية تحيط بنواة صلبة أصغر، فإنها تتشكل من خلال ما يسميه خبراء ناسا "عملية غير تقليدية ومكثفة وعنيفة" ، تختلف عن النظرية المقبولة عمومًا لتشكيل الكواكب.

استخدم الباحثون بيانات هابل التي تعود إلى عام 2007، بالإضافة إلى تلسكوب سوبارو بالقرب من قمة بركان هاواي غير نشط، للكشف عن الكوكب ودراسته، وتم تفصيل العمل في دراسة جديدة كتبها خبراء في وكالة ناسا ونشرت يوم الاثنين في مجلة Nature Astronomy.

قال الباحث الرئيسي Thayne Currie من تلسكوب سوبارو ومركز أبحاث NASA-Ames في ماونتن فيو بكاليفورنيا: "نعتقد أنه لا يزال الوقت مبكرًا جدًا في عملية التكوين، فتشير الدلائل إلى أن هذه هي المرحلة الأولى من تكوين عملاق الغاز على الإطلاق".

وعلى الرغم من أن الخبراء ليس لديهم تقدير قاطع لقطر AB Aurigae b، إلا أنه يعتقد أنه على الأقل بحجم قطر كوكب المشتري.