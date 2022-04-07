شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية إيقاف إشعارات Twitter Space على هاتفك وجهاز الكمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما تصدر تطبيقات مثل تويتر ميزة جديدة، فإنهم يرغبون في زيادة هذه الميزة عن طريق إرسال إشعارات كثيرة إلى الجميع، ولعل أحدث مثال على ذلك هو Twitter Spaces، المخصص غرف للدردشة الصوتية الحية، حيث يتم تشغيل إشعارات Twitter Space افتراضيًا لكل شخص، لذا ستتعرض للضغوط عندما يتحدث شخص تتابعه في واحد، وإذا كنت تتابع الكثير من الأشخاص، فقد يعني هذا عدة مرات من إرسال الإشعارات كل يوم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يمكنك إيقاف تشغيل إشعارات Space في كل من تطبيق الهاتف والموقع الإلكتروني، إليك كيفية القيام بالأمرين معًا.





كيفية إيقاف تشغيل إشعارات Twitter Space على هاتفك1. افتح تطبيق Twitter واضغط على صورة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليسرى، ثم قم بالتمرير لأسفل لتحديد الإعدادات والخصوصية.

2. اضغط على الإخطارات، ثم التفضيلات، ثم أخيرًا دفع الإخطارات.

3. قم بالتمرير لأسفل إلى قسم Twitter وقم بإيقاف تشغيل خيار Spaces.

يمكنك استخدام هذه الصفحة لإيقاف تشغيل أي إعلامات أخرى لا تريدها أيضًا.



كيفية إيقاف تشغيل إشعارات Twitter Space على جهاز الكمبيوتر كيفية إيقاف تشغيل إشعارات Twitter Space على جهاز الكمبيوتر إذا قمت بتمكين إشعارات Twitter في متصفح الإنترنت بجهاز الكمبيوتر، فقد ترى إشعارات Space هناك أيضًا، ولا يتطلب الأمر المزيد من العمل لإيقاف تشغيلها.

1. توجه إلى موقع Twitter واضغط على "المزيد" في الشريط الجانبي الأيسر، ثم حدد "الإعدادات والخصوصية" من القائمة التي تظهر.

2. كما هو الحال في تطبيق الهاتف المحمول، اضغط فوق الإشعارات، ثم التفضيلات، ثم دفع الإخطارات.

3. قم بالتمرير إلى أسفل الصفحة وقم بإلغاء تحديد المربع المسمى Spaces.

تتيح لك هذه الصفحة التحكم في جميع الإشعارات من Twitter، يمكنك أيضًا إيقاف تشغيل كل إشعار مرة واحدة عن طريق إيقاف تشغيل الإشعارات الفورية أعلى الصفحة.