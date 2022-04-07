مراجعة سيرفر Synology NAS DS220+ وكيفية التثبيت – مميزات السيرفر المنزلي

نراجع اليوم سيرفر Synology NAS DS220+ وهو أحد منتجات شركة سينولوجي الرائدة في حلول الشركات، في هذا المقال سنتحدث قليلًا حول أحد منتجاتها وهو الـNas DS22+ ونذكر مراجعتنا الشاملة له، نستعمله منذ فترة وسنحاول ان نعطيك كل التفاصيل التي تحبها عنه، ولكن في البداية سنتحدث قليلًا حول حلول شركة سينولوجي، ومعني وجود سيرفر منزلي واستعمالاته، والفكرة وراء عمل هذه السيرفرات سنغطيها بشكل كامل ومن ثم نتطرق الى طريقة تثبيت السيرفر في منزلك، وأخيرًا نذكر المراجعة التفصيلية وكل ما تريده حول الجهاز، تابع معنا هذا المقال.

جدول المحتويات

ما هي أجهزة Synology NAS؟

أجهزة NAS هي أجهزة تخزين سحابية سواء كنا نتحدث عن أجهزة منزلية أو أجهزة مكتبية، الفكرة كلها في أجهزة كمبيوتر “سيرفر” تستطيع استعمالها في خلق مساحة تخزين سحابي في منزلك في شبكتك المحلية، لكن في نفس الوقت تستطيع الولوج اليها من أي مكان ان أردت الوصول الى جهاز معين في منزلك مثلًا، أجهزة NAS من الأجهزة الرائدة في مجال سيرفرات التخزين وشركة Synology من الشركات التي تقدم حلولًا مميزة في هذا المجال، لدينا في هذا المقال الكثير من الحديث حول أجهزة NAS وشركة Synology خاصة جهاز Synology NAS DS220+ الذي سنقوم بمراجعته في هذا المقال وسنشرح استعماله بشكل تفصيلي.

أهمية أجهزة NAS

أهمية أجهزة NAS تكمن في نقاط عديدة يمكن أن أبرزها هي نقطة التخزين السحابي، انا استعمل جهاز Synology NAS DS220+ منذ أسبوع تقريبًا وانا أكتب هذا المقال وتقريبًا كان استعمالي له للتخزين، أضع عليه ملفات أريد مشاركتها مع عائلتي في المنزل، بعض الأفلام التي قمت بتحميلها، وبعض الكتب كذلك، لكن هناك استعمالات أخرى فيمكن ان تعتبره هو وسيلتك للوصول الى كاميرات المراقبة الخاصة بمنزلك، او يمكن في المكاتب والشركات تحويل قاعدة البيانات كلها على الجهاز بحيث يستطيع أي شخص الولوج الى هذه الملفات من داخل المكتب، طبعًا كل هذا بشكل آمن، فأهمية أجهزة NAS يمكن ان تقول انها متشعبة الى تقريبًا كل الاستعمالات الخاصة بك، أثناء تجربتي كنت استعمل السيرفر في مشاهدة الأفلام من عليه وكانت التجربة جيدة صارت مساحة اللابتوب او الهاتف او حتى التابلت متاحة لملفات أخرى أكثر أهمية من الأفلام او المسلسلات وسأذكر المزيد عن استعمالي في فقرة المراجعة، تلخيصًا لهذه الفقرة فأهمية أجهزة NAS تصل الى كل شيء والى كل استعمالاتك.

تثبيت سيرفر NAS – تطبيق على Synology NAS DS220+

نصائح للتثبيت

للتثبيت بشكل سريع أنصحك بتوصيل السيرفر باللابتوب/الكمبيوتر بشكل مباشر عن طريق كابل الإنترنت هذا سيضمن تثبيتًا أسرع للجهاز

قرص التخزين المُركب في الجهاز سيتم عمل Format له وكل بياناتك ستُفقد فتأكل من استعمال قرص تخزين خالي

استعمل أقراص تخزين مناسبة للسيرفرات بشكل عام

اقرأ دليل التثبيت جيدًا بالأسفل قبل ان تباشر بتثبيت السيرفر حتى لا تقع في أي خطأ

ماذا تحتاج

كابل انترنت لتوصيل السيرفر بالشبكة – يستحسن تثبيته وهو متصل بالكمبيوتر كما قلنا بالأعلى

تطبيق Synology Assistant ويمكنك تحميله من هنا

ملفات السوفتوير الخاصة بوحدة التخزين الخاصة بك يمكنك تحميلها من هنا

قرص تخزين خالي وبمساحة جيدة لتستعمله في الجهاز

بعض الوقت والصبر

خطوات تحميل الملفات – تحميل التطبيقات

افتح موقع تحميل التطبيقات من الأعلى او من هنا

حدد الموديل الخاص بك انا سأختار NAS هنا ومن ثم سأختار DS220+ فهذا هو الموديل الذي استعمله

اختر تبويب Desktop Utilities

منه قم بتحميل تطبيق Synology Assistant هو التطبيق المطلوب

خطوات تحميل الملفات – تحميل ملفات السوفتوير

افتح موقع تحميل التطبيقات من الأعلى او من هنا

حدد الموديل الخاص بك انا سأختار NAS هنا ومن ثم سأختار DS220+ فهذا هو الموديل الذي استعمله

ستجد نفسك أمام تبويب Operating System

حمل آخر نسخة من السوفتوير كالصورة

خطوات التثبيت

قم بتوصيل السيرفر بجهازك عن طريق كابل Ethernet او قم بتوصيله بالراوتر يمكنك تثبيته مباشرة على الكمبيوتر لتثبيت أسرع لكن ان كانت لا تشكل السرعة عائقًا وصله على الراوتر بشكل مباشر حتى لا تضطر لتحريكه بعد ذلك

قم بفتح تطبيق Synology Assistant بعد تثبيته

بعد فتح التطبيق تلقائيًا سيبحث عن وجود سيرفر متصل بالشبكة وبالطبع سيجد السيرفر الخاص بنا كما بالصورة

اضغط على اسم السيرفر مرتين وستبدأ عملية تثبيت أول الخطوات هنا هو تسجيل اسم الجهاز والمستخدم الخاص به

في الخطوة هذه يطلب منك السيرفر معلومات اتصاله بالشبكة يمكنك تركه بالإعدادات الإفتراضية لن تشكل هذه مشكلة

بعد ذلك ستظهر لك اتفاقية الترخيص التي ستوافق عليها فوافق عليها

سيفتح لك في المتصفح صفحة تثبيت سوفتوير الجهاز

اضغط زر Install

في الخطوة التي تليها سيطلب منك السيرفر ملفات السوفتوير الخاص به التي قمنا بتحميلها بالأعلى

سيحذرك التثبيت بأنه سيتم عمل فورمات للهارد المُركب به

الآن كل ما عليك سوا الإنتظار عشر دقائق ليتم تثبيت السوفتوير على الجهاز

بعد انتهاء التثبيت سيقوم السيرفر بعمل Restart بشكل تلقائي اتركه

اذا كان السيرفر موصلًا في الكمبيوتر اثناء التثبيت لن يعمل الجهاز مباشرة بل سيعطيك خطأ كما بالصورة

قم بتوصيل السيرفر بالراوتر والتوصيل اليه عن طريق Synology Assistant كما فعلت مسبقًا لكن لا تخف لن تعيد خطوات التثبيت

بعد الدخول للسيرفر سيطلب منك تسجيل حساب Synology قم بتسجيل الحساب

بعد ذلك سيخبرك السيرفر بإمكانية تفعيل ميزة Quickconnect التي ستسمح لك بالوصول الى السيرفر من أي مكان

اكتب اسم الوصول السريع في المكان المخصص له ثم اضغط على Submit

الآن حان وقت انشاء الـStorage pools وهي مساحات التخزين التي ستتم مشاركتها

اضغط على زر Start

الخطوة التالية ستكون لفحص الهارد المُركب في السيرفر يمكنك تخطي هذه الخطوة كما قمت انا بالصورة

اضغط Next وسيقوم النظام بإنشاء المساحة تلقائيًا لإنشاء المجلد المطلوب

الآن وقت انشاء مُجلد ستبدأ بذلك تلقائيًا فقط قم بتحديد اسمه

هكذا السيرفر جاهز للإستعمال يمكنك الآن رفع الملفات عليه عن طريق السحب والإفلات او عن طريق توصيل فلاشة او هارد خارجي بالـUSB على الجهاز

مراجعة Synology NAS DS220+

مواصفات Synology NAS DS220+

المعالج Intel Celeron J4025 عدد الأنوية ثنائي النواة سرعة المعالج بسرعة 2.0GHz مع Boost يصل الى 2.9GHz ذاكرة الوصول العشوائي تبدأ بسعة 2GB مدمجة في اللوحة الأم مع وجود مدخل إضافي يمكن زيادة الـRAM حتى 6GB عدد مداخل أقراص التخزين 2 أقراص التخزين المدعومة 3.5” SATA HDD 2.5” SATA HDD 2.5” SATA SSD المداخل مدخلين RJ-45 للتوصيل بالـEthernet مدخلين USB 3.2 Gen 1 الأبعاد 165×108×232.2 ملليمتر الوزن 1.3 كيلوجرام

تصميم Synology NAS DS220+

تصميم السيرفر بسيط فهو بحجم صغير جدًا، من الأمام توجد مجموعة من اللمبات LEDs، مع وجود مدخل USB 3.0 وأزرار الطاقة، الواجهة الأمامية يمكن فصلها للوصول الى أماكن الهاردات، والى مساحة ذاكرة الوصول العشوائي الإضافية لزيادة الرام، من الخلف تجد مروحة التبريد ومدخلي الـEthernet ومدخل الطاقة وأخيرًا مدخل USB 3.0 آخر.

خامات السيرفر نفسها من البلاستيك ولكن ليس البلاستيك الرخيص الذي تجده في منتجات رخيصة، التصميم غير لامع والـTexture الخاص به جيد جدًا، الجهاز نفسه صغير الحجم تقريبًا لا يشغل أي مساحة على المكتب، الـSpeakers يمكن ان تكون أكبر من السيرفر نفسه، فيمكنك وضع الجهاز في أي مكان تقريبًا بدون ان يأخذ مساحة، انا أضعه بجانب الراوتر ولم احتج الى أي تنظيم من أجل وضع السيرفر.

سرعة Synology NAS DS220+ وتجربة استعمال

جربت الجهاز في نقل الملفات، التجربة الأولى كانت في رفع ملفات على السيرفر من خلال اللابتوب، السرعة طبعًا هنا تكون بناء على الإنترنت الخاص بك وبناء على الشبكة الخاصة بك ولكن بشكل عام كانت الإستجابة جيدة حيث ان رفع الملفات لم يقل عن 1 ميجا بايت في الثانية، وكانت تصل الى 3.5 ميجا بايت في الثانية كذلك، سرعة النقل من هارد خارجي على الـUSB كانت ما بين 120 الى 130 ميجا بايت في الثانية، لا يوجد مشاكل في الإتصال لا يوجد أدنى مشكلة قد تؤثر على السرعة وانا جربت نقل ملفات عديدة من خلال الـUSB وكانت السرعة مستقرة بشكل كبير فوق الـ120.

تجربة السوفتوير سهلة جدًا، لا يوجد أي شيء معقد في السوفتوير الخاص بالجهاز، طبعًا هذا سيرفر فلا يوجد متصفح انترنت لكن يوجد متصفح ملفات سهل الاستعمال، مع وجود Control panel موضح بها كل ما تحتاجه حول الجهاز، كان يضايقني أحيانًا اني أشعر بأن السيرفر يأخذ بعض الوقت لفتح صفحات الإعدادات الخاصة بالـControl Panel عليه، لكن مع الملفات لا يحتاج الى ثوان حتى يحمل أي ملف، انا أكتب هذا المقال وهناك فيلم أعرضه من خلال السيرفر ولا توجد أي مشاكل في مشاهدة فيديو ساعتين ونصف بجودة 1080p، لا يتوقف لأدنى درجات الـBuffering حتى.

سوفتوير Synology NAS DS220+

كما قلنا السوفتوير بسيط جدًا وهو مبني على نظام Linux نسخة خاصة بهذا السيرفر، التطبيقات المثبتة مسبقًا نفسها بسيطة جدًا، لكن يوجد متجر للتطبيقات يمكنك من تحميل مثلًا مشغل فيديو -وهو ما قمت بتحميله- لتضيف خواص أفضل للسيرفر، هناك تطبيقات عديدة ليست كثيرة على المتجر لكن يمكنك من تثبيت تطبيق Gitserver وNode JS وMaria DB، مع وجود تطبيقات نسخ احتياطي مقدمة من Synology وحماية من MCAfee، التطبيقات كما قلنا ليست كثيرة هم كلهم 94 تطبيق فقط، كما قلنا ليس السوفتوير معقدًا بل يمكنك من القيام بالمهام الأساسية بدون مشاكل.

أداء Synology NAS DS220+

نقطة الأداء لا تشكل أي مشكلة هنا، الرام لم تمتلئ أبدًا طول فترة استعمالي، المعالج لا يُستهلك من أي مهام تقوم بها، لا يزال سريعًا جدًا، استجابة السوفتوير جيدة جدًا هو مستجيب بشكل لحظي لأي أوامر، غير قائمة الـControl Panel فاستجابة السيرفر مميزة جدًا. هذا طبعًا ونحن نتحدث عن الجهاز كسيرفر منزلي لا يصلح هذا للشركات العملاقة.

Synology NAS DS220+ في نقاط

نقاط إيجابية

السوفتوير بسيط جدًا سهل الاستعمال

أداء جيد جدًا مقابل كونه سيرفر منزلي

سهولة تركيب أقراص تخزين إضافية مع وجود دعم تركيب هاردات خارجية بسهولة

السيرفر نفسه صغير الحجم فلا يأخذ مساحة كبيرة من سطح مكتبك

تنوع استعمالات السيرفر وكثرتها

امكانية الوصول للسيرفر والدخول لملفاته من أي مكان لا يُشترط ان تكون في الشبكة المنزلية

نقاط سلبية

صعوبة التثبيت في بداية الأمر

السوفتوير قد يحتاج لبعض التحسينات

استعمالات مختلفة للسيرفر المنزلي

ان فكرت في الأمر في ماذا استعمل السيرفر المنزلي؟ أين اصنفه هل يقع تحت بند الرفاهية ام يقع تحت بند الأساسيات؟ في الواقع انا أراه تحت بند الرفاهية بشكل كامل لكن في بعض الحالات يمكن ان يكون السيرفر المنزلي شيئًا أساسيًا، حقيقة الأمر انا فكرت في استعمالات عديدة له ويمكن ان هناك استعمالين أساسيين للسيرفر، الإستعمال الأول سيكمن في كونه مكتبة أفلام لتستعملها في منزلك، أعنى انظر انت اشتريت مجموعة أفلام وتريد ان تشاهد شيئًا على اللابتوب الخاص بك، لكن اخوك مثلًا يريد أن يشاهد شيئًا آخر، اختك تريد مشاهدة فيلم ثالث، حسنًا كل الأفلام ستكون على السيرفر وكل شخص يدخل الى السيرفر ويشغل الفيلم الذي يحب ولا تزعجن بعضكم البعض.

الإستعمال الثاني وهو استعمال يجعل السيرفر واقعًا تحت بند الأساسيات الا وهو ان تستعمله مع نظام كاميرات مراقبة، بحيث يكون السيرفر هو المتحكم في الكاميرات وهو مخزن السجل الخاص بكاميرات المنزل، في نفس الوقت بدلًا من أن تشتري كاميرات ذكية وغالية الثمن من أجل ان تتابعها وانت خارج المنزل فسيرفر بسيط كهذا يتيح لك متابعة الكاميرات وانت خارج المنزل، فلا تحتاج ان تشتري نظام كاميرات غالي الثمن انت مثلًا مسافر وتريد ان تتابع أخبار المنزل فتستعمل ميزة Quick connect في الوصول للسيرفر ومنه تقوم بفتح الكاميرات ومتابعة ما يدور حول منزلك من خلالها.

استعمال آخر هو التخزين السحابي كأن تستعمل السيرفر كمساحة سحابية خاصة بك تحدد مساحتها كما تحب، أعني انا ادفع 15 جنيهًا في الشهر من اجل 100GB على Google Drive، ولكن بياناتي ومعلوماتي كلها في سيرفر خاص بشركة جوجل ليس سيرفري الخاص، هذا السيرفر يساعدك في انشاء تخزين سحابي خاص بك بحيث تكون كل بياناتك عندك في المنزل وانت تصل اليها من أي مكان حول العالم باستعمال ميزة مثل Quick connect كذلك، وهنا لن تدفع اشتراك ستحصل على السعة التي تحب انت مُحدد سعتك الخاصة بك.

نصائح للحصول على أفضل تجربة

الآن انت ستشتري وحدات تخزين لتشاركها على الشبكة لديك، فما هي الإعدادات او الشكل الأمثل لاستخدامك لهم؟ اعني انت ستشتري وحدات توصلها بشكل لاسلكي بأجهزتك، فكيف تستعملها بشكل مثالي كي تحصل على أفضل سرعة وأفضل تجربة؟ النقاط الآتية هي للإجابة عن سؤالك بحيث تحصل على أفضل تجربة ممكنة من الجهاز الذي ستشتريه سنذكر بعض النقاط التي ستفيدك للحصول على أفضل أداء ممكن من خلال هذه الأقراص، فهذه نقاط لطيفة او خفيفة لضبط الأداء

استعمل التوصيلات السلكية مع وحدة التخزين حتى وان دعمت وحدة التخزين التوصيل لاسلكيًا لا تقم بذلك التوصيل عن طريق الأسلاك أفضل بكثير

استعمل اسلاك عالية الجودة ولا تستعمل لحامات في الأسلاك اللحام في الأسلاك يؤثر على جودتها مشوشًا للإشارة، الأسلاك من نوع Cat 7 او Cat 8 الأفضل ستكون أفضل من أجل سرعة نقل البيانات

استعمل أقراص تخزين ذات سرعة عالية في الأغلب ستستعمل أقراص HDD، فحاول ان تشتري HDD بسرعة 7200rpm هو أفضل بشكل جيد من الـ5400rpm، ولكن من الأفضل استعمال SSD كذلك فان كانت التكلفة لا تشكل معضلة فاتجه للـSSD استعمل أقراص تخزين من أنواع مخصصة للسيرفرات مثل منتجات NAS الخاصة

نظم ملفاتك بشكل دوري هذه نقطة مهمة رغم اني تقريبًا اقع بها أيضًا الا وهي نقطة تنظيم الملفات، لا تسمح بأن تكون ملفاتك عشوائية مُبعثرة على الجهاز، نقطة التنظيم رغم انها لا تؤثر على أداء الجهاز لكنها تؤثر على أدائك انت في التعامل معه

اهتم بالتبريد و وجود تيار هواء الحرارة الحرارة الحرارة، تأكد من وضع السيرفر بمكان به هواء جيد، في نفس الوقت لا تكتم مروحة التبريد واهتم بنظافته



أسعار أجهزة Synology NAS المختلفة

العائلة الموديل السعر XS+/XS DS3622xs+ 2000 دولار – بدون أقراص التخزين DS1621xs+ 1600 دولار – بدون أقراص تخزين Plus DS220+ 300 دولار – بدون أقراص التخزين DS620slim 450 دولار – بدون أقراص التخزين DS920+ 550 دولار – بدون أقراص التخزين DS1621+ 1100 دولار – بدون أقراص التخزين DS2419+II 1500 دولار – بدون أقراص التخزين DS420+ 500 دولار – بدون أقراص التخزين DS720+ 400 دولار – بدون أقراص التخزين DS1520+ 700 دولار – بدون أقراص التخزين DS1821+ 1200 دولار – بدون أقراص التخزين DS2422+ 1900 دولار – بدون أقراص التخزين Value DS118 180 دولار – بدون أقراص التخزين DS218 250 دولار – بدون أقراص التخزين DS218play 290 دولار – بدون أقراص التخزين DS418 370 دولار – بدون أقراص التخزين J DS220j 240 دولار – بدون أقراص التخزين DS420j 300 دولار – بدون أقراص التخزين

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الخلاصة – Synology NAS والتخزين السحابي المنزلي

Synology NAS DS220+ وغيره من أقراص التخزين من شركة سينولوجي يمكن استعماله في أكثر من استعمال ولديك موديلات عديدة تختر منها، في الواقع من خلال تجربتي للسيرفر رأيت ان السيرفر يوفر الكثير من الوقت في الوصول الى الملفات المختلفة، اعني مشاهدة فيلم -وهي أمر بسيط جدًا- بشكل سحابي شيء مميز جدًا عندما تجربه، قدرتي على الوصول الى أي ملفات وانا خارج المنزل باتصال الإنترنت فقط شيء سهل جدًا، اعني انا أفعل ذلك على Google Drive من زمن لكن استعمال و وجود الملفات في مكان آخر انا امتلكه يبدو أفضل بكثير، كما أن معرفة ان بإمكاني بناء نظام حماية منزلي بالكامل على جهاز صغير كهذا أمر جيد جدًا ان لم يكن ممتازًا. هل تريد خلاصة الأمر؟ السيرفر المنزلي من الرفاهية المطلوبة اذا ارتأيت انك تحتاج واحدًا قم بشراء واحد لن تندم.