شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تشترى عشرات الإطلاقات الصاروخية للسنوات الخمس المقبلة لتنافس SpaceX والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عملت أمازون على تأمين 83 عملية إطلاق صاروخية خلال السنوات الخمس المقبلة، بما في ذلك إطلاقها من Arianespace وUnited Launch Alliance وBlue Origin، ولعل الهدف هو أن تطلق أمازون شبكة النطاق العريض عبر الأقمار الصناعية Project Kuiper في أسرع وقت ممكن، مما يسمح لها بالتنافس مع Starlink التابع لشركة SpaceX.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تتكون كوكبة Starlink الفضائية التابعة لإيلون ماسك حاليًا من 2000 مركبة فضائية في مدار أرضي منخفض، وهي تقدم بالفعل خدمة الإنترنت الحية، بما في ذلك لأوكرانيا.

وسيتم إطلاق أكثر من 3000 قمر صناعي كجزء من مشروع Kuiper، ويعملون في مدار أرضي منخفض على ارتفاع مماثل لـ Starlink، ويبثون الإنترنت إلى الأرض.

لكن حتى الآن لم يتم إطلاق أي أقمار صناعية تابعة لـ Kuiper، على الرغم من أن أمازون أعلنت سابقًا عن خططها لوجود نماذج KuiperSat-1 و -2 في المدار بحلول نهاية هذا العام.

تتضمن أحدث دفعة لبدء تشغيل خدمة النطاق العريض قدرة رفع ثقيلة كافية لوضع 3236 قمراً صناعياً في الفضاء خلال السنوات الخمس بتكلفة يُعتقد أنها تزيد عن 10 مليارات دولار.

ستنضم هذه الأقمار الصناعية البالغ عددها 3200 قمرًا إلى 2000 قمر من SpaceX، والتي يمكن أن ترتفع إلى أكثر من 13000 في العقد المقبل، بالإضافة إلى آخرين من الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي.

وصفت أمازون مشروع Kuiper بأنه مصمم لتوفير نطاق عريض سريع وميسور التكلفة للمجتمعات غير المخدومة والمحرومة في جميع أنحاء العالم.

وهي تعمل منذ عام 2019، لتأكيد صفقة لوضع زوج من الأقمار الصناعية النموذجية في المدار في وقت لاحق من هذا العام على صاروخ RS1 الجديد كليًا من ABL Space Systems.

وستستمر عمليات الإطلاق هذه، وستتبعها 83 عملية إطلاق من ثلاث شركات فضائية تجارية، بما في ذلك Blue Origin المملوكة لبيزوس، والاثنان الآخران هما Arianespace و United Launch Alliance - حيث توفر الثلاثة قدرة تحميل ثقيل، مما يضع عشرات الأقمار الصناعية في الفضاء في وقت واحد.