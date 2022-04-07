شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة فورتنايت تجمع 144 مليون دولار لأوكرانيا من عائداتها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت Epic Games، مطور لعبة الفيديو فورتنايت، أنها جمعت 144 مليون دولار لأوكرانيا، حيث تعهدت الشركة بالتبرع بكل عائداتها من اللعبة لجهود الإغاثة في أوكرانيا لمدة أسبوعين، بدءًا من 20 مارس، وقالت Epic Games إن المبلغ الإجمالي سيمول جهود الإغاثة الإنسانية التي تقودها عدة جمعيات خيرية لمساعدة الأوكرانيين المتضررين من الحرب الجارية مع روسيا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تشمل هذه المؤسسات الخيرية اليونيسف، ومؤسسة Direct Relief، ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، وبرنامج الغذاء العالمي.

نشرت صفحة فورتنايت على تويتر: "خالص شكرنا لكل من انضم إلينا في دعم جهود الإغاثة الإنسانية للمتضررين من الحرب في أوكرانيا".

وأضافت الصفحة، "بالتعاون مع مجتمع فورتنايت و Xbox، قمنا بجمع 144 مليون دولار للإغاثة المباشرة، واليونيسيف، وبرنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وورلد سنترال، لدعم جهود الإغاثة الإنسانية للأشخاص المتضررين من الحرب في أوكرانيا. ".

وتعد فورتنايت هى لعبة عبر الإنترنت تتمحور حول عالم افتراضي حيث يجب على المستخدمين البقاء على قيد الحياة من خلال البحث عن الأسلحة والموارد مع القضاء على المنافسين.

كما أنها إصدار مجاني للعب، على الرغم من أنه يمكن للاعبين شراء عناصر حصرية داخل اللعبة عبر الإنترنت لتحسين التجربة.

أعلنت Epic Games، التي يقع مقرها الرئيسي في كاري بولاية نورث كارولينا، عن جهود جمع التبرعات في 20 مارس، وهو نفس اليوم الذي أصدرت فيه موسمًا جديدًا من Fortnite Battle Royale (الفصل 3 الموسم 2).

جمعت جهود Epic لجمع التبرعات 36 مليون دولار (27.3 مليون جنيه إسترليني) في أول 24 ساعة فقط، كما أنها أغلقت نافذة جمع التبرعات في 3 أبريل.