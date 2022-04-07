شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شكوى ضد جوجل فى ألمانيا بسبب ملفات تعريف الارتباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم مكتب المستهلك الألماني شكوى قانونية ضد Google بشأن استخدامها لافتات ملفات تعريف الارتباط، والتي يقول المكتب إنها مصممة بطريقة تنتهك قواعد حماية البيانات.

قال مكتب المستهلك في ولاية نوردراين فيستفالن إن رفض ملفات تعريف الارتباط، التي تجمع البيانات عن المستخدمين للإعلانات المستهدفة، يتطلب خطوات أكثر من الموافقة عليها على مواقع محرك بحث Google، يعد انتهاكًا لقانون الاتحاد الأوروبي والقانون الوطني حسبما نقل موقع USNews نقلا عن رويترز.

من جهة أخرى تواجه مجموعة جوجل أزمة كبيرة في ألمانيا، بعد أن فتحت أعلى سلطة لحماية المنافسة تحقيقا مع الشركة الأمريكية فى مايو 2021 بحسب تقارير صحفية.

وفتح التحقيق على خلفية ممارسات من المفترض أن تعرض المنافسة للخطر، وذلك بعد صدور قانون مؤخرا يعزز صلاحيات التحرك ضد الشركات الرقمية.