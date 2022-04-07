شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone SE 2022 وiPhone 7 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أبل مؤخرًا عن هاتفها أيفون SE 2022 الجديد، حيث يعد الهاتف الجديد من أبل واحدًا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها في فئة الهواتف منخفضة التكلفة، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف iPhone 7، كما يلى:





هاتف iPhone SE 2022السعر: يتراوح بين $429 / $479 / $579.

الأبعاد: 138.4 x 67.3 x 7.3 ملم.

الوزن: 144g.

مساحة الشاشة: 4.7 بوصة.

دقة الشاشة: 1,334 x 750.

الذاكرة الداخلية: متاحة 64 / 128 / 256 GB.

الرامات: 4 GB.





هاتف آيفون 7نظام التشغيل: يعمل بنظام iOS 10.

أبعاد الهاتف: 138.3×67.1×7.1 ملم.

مساحة الشاشة: شاشة 4.7 بوصة.

دقة الشاشة: 750×1334 بيكسل.

الكاميرا الخلفية: كاميرا 12ميجا بيكسل.

الكاميرا الأمامية: كاميرا امامية 7 ميجا بيكسل.

المعالج: بمعالج Apple A10 Fusion.

الرامات: 2 جيجا بايت.

الذاكرة الداخلية: 256 جيجا بايت.

البطارية: بقوة 1960 mAh.