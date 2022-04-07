شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محرر مستندات جوجل يحصل علي دعم لردود فعل الرموز التعبيرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل مُحرر مستندات جوجل على دعم لردود فعل الرموز التعبيرية، مما يسمح لك بالرد على النص برمز بسيط بدلاً من تعليق مكتوب بالكامل.

وفي منشور إعلان تقول الشركة إن الميزة تدعم جميع الرموز التعبيرية المتوفرة في الإصدار الأخير، والتي تتضمن خيارات محايدة بين الجنسين ورموز أكثر ذكاءً.

توضح صورة gif الصادرة عن جوجل كيف ستظهر ميزة تفاعل الرموز التعبيرية كخيار ثالث بجانب "إضافة تعليق" و"اقتراح تعديلات" عند تمييز النص حسبما نقل موقع The verege.

يمكنك أيضًا الكتابة للبحث في كتالوج الرموز التعبيرية.

تقول جوجل إن هذه الردود توفر "بديلاً أقل رسمية للتعليقات".

وأصبحت تفاعلات الرموز التعبيرية عنصرًا أساسيًا في البرامج الحديثة وهي متوفرة في العديد من تطبيقات المراسلة (أى مسج و مسينجر فيسبوك) والشبكات الاجتماعية (فيسبوك و تويتر) كجزء من اختبار محدود.

وتأتي ردود أفعال الرموز التعبيرية على مُحرر مستندات جوجل حيث تخضع الخدمة لإصلاح كبير وتتوسع من كونها معالج كلمات إلى أداة تعاون تعمل عن بُعد.