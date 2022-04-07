Apple تحدد ميعاد مؤتمر WWDC 2022 للمطورين – مؤتمر إطلاق iOS 16

WWDC 2022 هو اسم مؤتمر شركة Apple للمطورين لهذا العام والذي ستطلق فيه النسخة الجديدة من نظامها الأبرز للهواتف نظام iOS 16، كل عام تعقد ابل مؤتمرًا كبيرًا للمطورين تعرض فيه آخر ما توصلت اليه في عالم السوفتوير، وتحديثات انظمتها المختلفة سواء كانت iOS او iPadOS او MacOS او Watch OS للساعات الذكية، مؤتمر لا نرى به حديثًا عن الـHardware بل هو مؤتمر يرتكز بشكل كبير على كل مميزات السوفتوير، متى ميعاد المؤتمر؟ ماذا ستطلق الشركة يومها؟ لنتحدث قليلًا عن ذلك

Apple تحدد ميعاد WWDC 2022 لإطلاق iOS 16

سينطلق مؤتمر ابل في الفترة من 6 الى 10 يونيو لعام 2022، كما جرت العادة بسبب جائحة كورونا سينعقد المؤتمر بشكل مُسجل وسيكون عن طريق الإنترنت فحسب، اعتدنا ان تعقد ابل هذه المؤتمرات بحضور جماهيري لكن جائحة كورونا غيرت من هذه القاعدة للأسف، الحدث الرئيسي سيكون يوم 6 يونيو وهو يوم الإعلان عن كل النسخ الجديدة من السوفتوير، سنتعرف على مميزات iOS الجديدة و iPadOS الجديد، مع معلومات عن نظام MacOS وتحسينات الـWatch بنظام Watch OS الجديد.

Apple ستطلق في WWDC 2022 النسخة الجديدة من نظام هواتفها، نسخة iOS 16 الجديدة، مع نسخة الأيباد الجديدة iPadOS 16، بالإضافة الى نسخة Mac OS الجديدة وtvOS كذلك وأخيرًا الـWatch OS، وستعقد بعد الحدث الرئيسي جلسات مع المطورين ليتعرفوا على أحدث التطورات في الأنظمة واعطاء المطورين فرص لبناء تطبيقات قوية بالـAPI الجديدة من ابل وبالتحسينات الجديدة من الشركة، كالعادة سنقوم بتغطية المؤتمر هنا على الموقع سنذكر كل ما أطلقته الشركة وسنتحدث عن كل التطويرات الخاصة بها.

اقرأ أيضًا