شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تعلن ترقية معالج الملاحظات إلي منتج كامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مايكروسوفت عن ترقية Garage Project Journal، وهو معالج ملاحظات مصمم للقلم والأقلام ، إلى منتج كامل يعرف الآن باسم Microsoft Journal.

قال رينيه مالون من مايكروسوفت في منشور بالمدونة ، إن التطبيق يقدم "تجربة مبهجة لتدوين الملاحظات الشخصية تتيح لك تدوين الملاحظات". يتيح لك التطبيق الكتابة والرسم مثل العديد من تطبيقات تدوين الملاحظات الأخرى ، ولكنه يدعم أيضًا الإيماءات مثل مسح الكلمات وتدوير الكلمات أو العبارات لتحديدها حسبما نقل موقع ذا فيرج.

وأضاف:" يمكن للمستخدم استخدام التطبيق لترميز ملفات PDF، كذلك الرسم البياني الدائري مشيرا أن 59 بالمائة من جميع أنواع الصفحات في دفتر اليومية كانت ملفات PDF"

Garage هي العلامة التجارية لشركة Microsoft لمنتجاتها التجريبية.

قال Oz Solomon ، المدير الهندسي الرئيسي لفريق Journal ، في منشور المدونة ، إنه كمنتج مدعوم بالكامل ، فإن الشركة "لديها خطط لمعالجة الطلبات الأكثر شيوعًا وتراكم الميزات الجديدة".