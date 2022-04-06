شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تدخل بقوة عالم تصنيع معالجات رسوميات الحواسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Moore Thread الصينية عن تطويرها لمعالجات رسوميات جديدة للحواسب، لتنافس من خلالها تلك التي تنتجها شركتا Nvidia وAMD، وتبعا للمعلومات التي أوردتها الشركة مؤخرا فإن معالجاتها الجديدة ستأتي بنسختين، نسخة MTT S60 التي ستأتي بقوة 6 تيرافلوب وتحوي 8 جيجابايت من ذواكر LPGDDR4X العشوائية، والنسخة الثانية MTS2000 ستكون بقوة 12 تيرافلوب وبـ 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، فإنه من المثير للاهتمام في المعالجات الجديدة أنها تدعم تشفير وفك تشفير الفيديوهات بجميع التنسيقات الشائعة، كما تدعم تقنيات DirectX Runtime, OpenCL, OpenGL، Vulkan ، CUDA، وتدعم ترميز الأجهزة وفق H.264 و H.265 و AV1 و H.264 و H.265 وAV1 وVP8 وVP9.

ولم تفصح Moore Thread عن الكثير من التفاصيل التقنية لهذه المعالجات لكن من المعروف أنها طورتها وفق تقنية 12 نانومترا، وأن MTT S60 يحوي 2048 نواة، فيما يحوي MTS2000 ضعف هذا العدد من الأنوية.

كما أنه من المتوقع أن تطرح هذه المعالجات بشكل اختباري في الأسواق الصينية خلال بضعة أشهر.