شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة تبتكر أول "طوق" مكيف يمكن ارتداؤه فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ابتكرت شركة جهازا جديدا يدعىMetaura Pro وهو أول جهاز تكييف يمكن ارتداؤه فى العالم قادر على نفخ الهواء البارد باستمرار للحفاظ على برودة مرتديه، تعمل أنظمة التبريد التقليدية القابلة للارتداء على تدوير الهواء المحيط فقط، وبالتالى لا تقوم بعمل جيد للغاية في تبريد الناس، يأتي ذلك في الوقت الذى يُزعم أن جهاز Metaura Pro يعتمد على محلول تبريد محمول لإنتاج هواء بارد حقًا يكون 7 درجات فهرنهايت أكثر برودة من البيئة المحيطة، في وضع المروحة، وما يصل إلى 18 درجة فهرنهايت أكثر برودة من الهواء المحيط، في التبريد.



جهاز التبريد

الجهاز به تطبيق مخصص ويعتمد على الذكاء الاصطناعى لتنظيم درجة حرارة الهواء، ويتم تشغيل Metaura Pro بواسطة محرك PWM مزدوج التوربو ووحدات تبريد تتكون من 26 قطعة من الزعانف خفيفة الوزن تلتف حول عنق مرتديها وتبدد الحرارة.

المحرك متصل بمروحة عالية السرعة في الجزء الخلفى من الجهاز، والتى تعمل أيضًا على تبديد بعض ذلك الهواء الدافئ حول الرقبة.

وينتج الجهاز هواءا باردا حقيقيًا أقل من درجة الحرارة المحيطة المحيطة، مما يؤدي إلى الانتعاش خلال أيام الصيف ويوفر مساحة شخصية مكيفة حقًا، تعمل على تبريد الجسم بالكامل."



الجهاز

يتم تشغيل طوق التبريد القابل للارتداء Metaura Pro بواسطة بطارية سريعة الشحن يمكنها توفير ما يصل إلى 8 ساعات من التبريد بشحنة واحدة، ويزن الجهاز 435 جراما، وهى ليست ثقيلة جدا، لكنها ملحوظة بالتأكيد.

الشيء الوحيد الذى لم يكشف عنه المصنعون على صفحة المنتج هو مستوى الضوضاء الناتجة عن المراوح ، خاصة في وضع التبريد.س