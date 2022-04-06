شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بريطانيا تخطط لتنظيم بعض العملات المشفرة لتصبح مركزًا عالميًا للمدفوعات الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بريطانيا النقاب عن خطط لتنظيم بعض العملات المشفرة كجزء من خطة أوسع لتصبح مركزًا عالميًا للمدفوعات الرقمية ، حيث تأتي في الوقت الذي تتسابق فيه السلطات في الولايات المتحدة وأوروبا لوضع قواعد للعملات المشفرة.

وانتشرت العملات المشفرة بشكل كبير، مما جعل المسؤولين في جميع أنحاء العالم يسعون جاهدين لمعرفة كيفية تنظيمها وسط مخاوف من أنها قد تهدد الاستقرار المالي وتؤذي المستهلكين، وقال جون جلين ، وزير المالية الاقتصادي بوزارة الخزانة ، في خطاب ألقاه يوم الإثنين: "المملكة المتحدة منفتحة للأعمال التجارية - مفتوحة أمام شركات العملات الرقمية".

وقال جلين إن وزير الخزانة ريشي سوناك طلب أيضًا من دار سك العملة الملكية إنشاء مجموعة رقمية تُعرف باسم NFT باعتبارها "شعارًا للنهج التطلعي الذي تعتزم المملكة المتحدة اتخاذه".

ويقول مؤيدو العملات المشفرة إن التكنولوجيا ستجعل المدفوعات أسرع وأسهل وأكثر شفافية ، بينما يخشى المشككون من إمكانية استخدامها في أنشطة غير قانونية مثل غسل الأموال والمساهمة في انبعاثات الكربون بسبب القوة الحاسوبية الثقيلة اللازمة لمعالجة المعاملات.

وفي الشهر الماضي، عززت الولايات المتحدة الرقابة الحكومية على العملات المشفرة بينما وافق المشرعون في الاتحاد الأوروبي على مسودة قواعد لمجموعات الأصول المشفرة، وقال جلين إن الحكومة تخطط لتحديث القوانين الخاصة بالمدفوعات لتشمل خطأ مطبعيًا في العملة المشفرة تسمى العملات المستقرة لتشجيع المصدرين ومقدمي الخدمات على العمل والنمو في العملات المستقرة في المملكة المتحدة.

وعادة ما تكون العملات المستقرة مرتبطة بالدولار أو سلعة مثل الذهب ، مما يجعلها أقل بكثير متقلبة من العملات المشفرة العادية مثل البيتكوين، والتي يمكن أن تتأرجح بشدة في القيمة.

وقال جلين: "سيمكن هذا أيضًا المستهلكين من استخدام خدمات الدفع المستقرة بثقة" ، دون تحديد العملات المستقرة التي سيتم تنظيمها، وهناك أكثر من 200 عملة مستقرة ، واثنان من أكبرها هما Tether و USD Coin.

وغالبًا ما تُستخدم العملات المستقرة لدفع رسوم على تبادلات تداول العملات المشفرة أو إرسال مدفوعات عبر الحدود، فيما قامت Sunak بتكليف Royal Mint لإنشاء رمز غير قابل للاستبدال ، أو NFT ، بحلول الصيف.

وتستخدم NFTs إصدارًا من تقنية التشفير يُعرف باسم blockchain لإنشاء كائنات رقمية فريدة من نوعها مثل الأعمال الفنية أو التذكارات الرياضية ، والتي تُباع أحيانًا بملايين الدولارات.

هناك أيضًا خطط لاستكشاف فكرة استخدام تقنية التشفير لإصدار ديون حكومة المملكة المتحدة.

وقال جلين إن الحكومة تبحث الآن في "تنظيم مجموعة أوسع من أنشطة التشفير بما في ذلك تداول الرموز المميزة مثل البيتكوين" مع استشارة متوقعة في وقت لاحق من هذا العام.