شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ألمانيا تستحوذ على أكبر وأطول سوق للويب المظلم فى العالم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تنته السلطات من خرق عمليات جرائم الويب المظلم هذا الأسبوع، واستولت الشرطة الفيدرالية الألمانية (Bundeskriminalamt) مع سلطات إنفاذ القانون الأمريكية على سوق هيدرا، الذي وصف بأنه أكبر سوق ويب مظلم في العالم وأطول خدمة، وفقا لتقرير engadged.

وبحسب ما ورد، فقد شكلت حوالي 80% من جميع معاملات العملات الرقمية المرتبطة بالويب المظلمة واستحوذت على حوالى 5.2 مليار دولار من العملات المشفرة منذ عام 2015، وكان لديها ما يقرب من 17 مليون حساب مستخدم و 19000 بائع.

وتضمنت عملية الاستيلاء على الخوادم ومحافظ العملات المشفرة بحوالي 25 مليون دولار من عملات البيتكوين.

واتهمت وزارة العدل الأمريكية في وقت واحد المقيم في روسيا دميتري بافلوف بتوزيع المخدرات وغسيل الأموال بسبب تشغيله لخوادم Hydra.

وخدم Hydra بشكل أساسى الأشخاص في البلدان الناطقة بالروسية على أمل شراء أو التعامل في الممنوعات، بما في ذلك المخدرات وخدمات القرصنة والبيانات المسروقة.

وشاركت أيضًا في عمليات غسيل الأموال المذكورة سابقًا و"خلط" العملات الرقمية التي جعلت من الصعب تتبع استخدام العملات الرقمية.

وعاقبت وزارة الخزانة كذلك هيدرا وجارانتكس، وهي بورصة تشفير روسية، من خلال إضافتهما أكثر من 100 عنوان تشفير إلى قائمة "الرعايا المعينين بشكل خاص، وفي بيان قال Bundeskriminalamt إنه يحقق في هيدرا بمساعدة الولايات المتحدة منذ أغسطس من العام الماضي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تغلق فيها السلطات أسواق الويب المظلمة الرئيسية، لقد أغلقوا أدوات تسجيل الأرقام القياسية السابقة مثل AlphaBay و Silk Road ومؤخرًا DarkMarket .

ولن نعتمد على النوبة التى تمنع متاجر الويب المظلمة الأخرى من أخذ مكان هيدرا، إذن قد يؤدى ذلك إلى تعطيل العمليات لفترة من الوقت وقد يكون بمثابة تذكير بأنه حتى الأسواق السوداء الرقمية الأكبر يمكن طيها دون سابق إنذار.