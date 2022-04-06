معرفة الرقم التسلسلي لأجهزة Apple للتأكد من الضمان وكون المنتج أصليًا

تعتبر أجهزة Apple الذكية واحدة من أكثر الأجهزة التي تتعرض للتقليد بشكل كبير من الشركات الرديئة والتي ترغب في بيع منتجات أخرى على أنها هواتف آيفون أو ساعات آبل الذكية، لذلك يجب على كل مستخدم معرفة طريقة الوصول إلى الرقم التسلسلي لأجهزة آبل المختلفة حتى يتأكد منها إن كانت أصلية أم لا.

وتستطيع عبر الرقم التسلسلي لكل جهاز من آبل أن تعرف حالة الضمان الخاصة بهذا الجهاز، وإن كان s الضمان ساريًا أو توقف عن العمل أو يحتاج إلى التجديد، كما يتم استخدام الرمز التسلسلي الخاص بكل جهاز من آبل للإبلاغ عنه في حالات السرقة ومحاولة رصد الهاتف المسروق، لذلك يعتبر الرمز التسلسلي واحدًا من أهم المنتجات التي يجب على كل مستخدم أن يعرفها ويعرف طريقة الوصول إليها.

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معرفة الرقم التسلسلي لجميع أجهزة Apple التي تمتلكها بخطوة واحدة

تستطيع عبر هذه الطريقة أن تعرف الرقم التسلسلي لجميع أجهزة Apple التي تمتلكها معًا وعبر خطوة واحدة وسريعة للغاية، حيث تجمع الشركة جميع الأرقام التسلسلية الخاصة بأجهزتك في واجهة حساب آبل الخاص بك، وتستطيع الوصول إليها عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى صفحة حساب Apple الخاص بك كما ترى في الصورة أو باستخدام هذا الرابط.

قم بتسجيل الدخول في حساب Apple عبر استخدام البريد الإلكتروني للحساب مع كلمة السر الخاصة بك.

ثم اضغط على علامة الأجهزة من القائمة في الجهة اليسرى، حتى تظهر لك الأجهزة التي تقوم باستخدامها مع حساب آبل

بعد ذلك اضغط على أي جهاز ترغب في معرفة أي تفاصيل تحتاجها عنه وحى تعرف الرقم التسلسلي الخاص بهذا الجهاز.

بالطبع يمكنك التحكم وإدارة كافة التفاصيل المختلفة المتعلقة بحساب آبل الخاص بك عبر هذه الواجهة مثل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف وغيرها من البيانات الهامة التي تحتاجها بشكل رئيسي.

معرفة الرقم التسلسلي عبر هاتف iPhone

تستطيع أيضًا الوصول إلى الرقم التسلسلي الخاص بهاتف iPhone الخاص بك مباشرةً وبكل سهولة عبر الهاتف ودون الحاجة إلى استخدام الحاسوب الشخصي، وكل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية :

توجه إلى تطبيق الإعدادات و من ثم اختر جميع الإعدادات أو General

بعد ذلك اضغط على اختيار About، ثم ابحث عن اختيار الرقم التسلسلي serial Number

يظهر أمامك الآن مجموعة من الاختيارات المختلفة والمتنوعة المتعلقة بهاتفك والمعلومات الأساسية عنه مثل المساحة ونظام التشغيل وعدد الصور الموجودة وبالطبع إصداره ورقمه التسلسلي.

الوصول إلى الرقم التسلسلي عبر Apple Watch

تمتلك كل ساعة من ساعات آبل الذكية رقمًا تسلسليًا خاصًا بها أيضًا، وهي تظهر في صفحة حساب apple الخاص بك، كما يمكنك الوصول إلى هذا الرقم التسلسلي بسهولة عبر التوجه إلى الساعة نفسها والبحث داخل إعدادات الساعة.

ويمكنك القيام بذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

اضغط على الزر الفيزيائي الموجود في الساعة Digital Crown.

بعد ذلك اضغط على اختيار الإعدادات، ثم اختر الإعدادات العامة General

اضغط الآن على اختيار About الموجود أمامك، بعد ذلك تظهر أمامك قائمة بالمعلومات المتعلقة بالساعة وتفاصيلها مثل النموذج والعنوان الفيزيائي للساعة والرقم التسلسلي الخاص بها.

الوصول إلى الرقم التسلسلي الخاص بحواسيب ماك

تستطيع أيضًا الوصول إلى جميع التفاصيل المتعلقة بحاسوب ماك الخاص بك مباشرةً دون الحاجة إلى تسجيل الدخول في حساب آبل أو التوجه إلى صفحة حساب آبل الخاص بك، ويمكنك القايم بذلك بكل سهولة عبر اتباع الخطوات التالية:

اضغط على علامة Apple الموجود أعلى الصفحة، بعد ذلك اضغط على كلمة About this Mac.

ثم اضغط على تبويب النظرة الشمولية Overview، وابحث عن الرقم التسلسلي أمامك، وتجده في الأغلب فوق كلمة تحديث الحاسوب.

التأكد من حالة الضمان الخاصة بمنتجات Apple

تقدم apple موقعًا خاصًا بحالة الضمان، ويسمح لك هذا الموقع بالتأكد من حالة ضمان الأجهزة الخاصة بك ومعرفة إن كانت لازلت مشمولة في الضمان أم توقفت عن العمل بشكل كامل وتحتاج إلى تجديد الضمان الخاص بها.

ويمكنك معرفة حالة الجهاز أيضًا إن كان مسروقًا أو غير أصلي عبر هذه الصفحة، حيث تظهر الصفحة جميع المعلومات التي تحتاجها عن هذا الجهاز.

وتستطيع القيام بذلك عبر اتباع الخطوات التالية :

توجه إلى صفحة الضمان الخاصة ب apple

بعد ذلك ادخل الرقم التسلسلي الخاص بجهاز آبل الخاص بك مباشرةً في المربع الذي تجده أمامك

ثم قم بإجابة السؤال الأمني، وانتظر قليلًا حتى تظهر حالة الضمان الخاصة بالجهاز

وعندما تظهر لك حالة الضمان، فإنك تجدها مختلفة بحسب حالة الجهاز، حيث تجد الاختيار الأول وهو تاريخ شراء الجهاز وإن كان مثبتًا لدى آبل، كما تجد مجموعة من البيانات الأخرى بخصوص حالة الضمان والأمور التي يتم تغطيتها من الضمان أم لا.

ويمكنك استخدام هذا الموقع مع جميع أجهزة Apple المختلفة سواءً كانت سماعات AirPods أو هواتف iPhone أو أجهزة iPad وحواسيب Mac.