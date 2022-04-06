شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روس كوسموس لا تستبعد مشاركة روسيا بإنشاء وحدات جديدة بالمحطة الفضائية الصينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تبحث روسيا والصين مسألة التعاون في مجال إنشاء وحدات فضائية ستستخدم فى المحطة الفضائية الصينية، وفقا لتقرير RT .

وأعلن ذلك مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روجوزين في مقابلة مع قناة CGTN التلفزيونية الصينية حيث قال إن الصداقة على الأرض يمكن أن تتطور في الفضاء أيضا.

ولم يستبعد روجوزين أن يقوم رواد الفضاء الروس والصينيون برحلات فضائية مشتركة.

يذكر أن "روس كوسموس" كانت قد وجّهت رسائل إلى وكالات الفضاء الأمريكية والأوروبية والكندية حيث طالبت برفع العقوبات والحظر عن مركز "بروغريس" الروسي للصواريخ الفضائية، وإلا ستتخذ روسيا خطوات ستطال المحطة الفضائية الدولية وستتخلى عن إطالة عمرها.

ويذكر أن، دميترى روغوزين أعلن السبت 2 أبريل أن "روس كوسموس" ستوجّه عما قريب اقتراحاتها بشأن الاستخدام اللاحق للمحطة الفضائية الدولية واختتام التعاون مع الشركاء في المحطة الفضائية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.