شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: نصف مالكى العملات المشفرة اشتروا أصولًا رقمية لأول مرة خلال 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشترى ما يقرب من نصف جميع مالكي العملات المشفرة في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادئ الأصول الرقمية لأول مرة في عام 2021، وفقًا لمسح جديد أجرته شركة Gemini للصرافة الأمريكية للعملات المشفرة.

وأظهر الاستطلاع الذي شمل ما يقرب من 30 ألف شخص في 20 دولة، والذي تم إجراؤه في الفترة ما بين نوفمبر 2021 وفبراير 2022، أن عام 2021 كان عامًا ناجحًا للعملات المشفرة، حيث أدى التضخم على وجه الخصوص إلى التبني في البلدان التي شهدت انخفاضًا في قيمة العملة، وفقًا للتقرير.

ووجدت الجوزاء أن البرازيل وإندونيسيا تتصدران العالم في تبني العملات الرقمية ، حيث أبلغ 41٪ من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع في تلك البلدان عن امتلاكهم للعملات المشفرة ، مقارنة بـ 20٪ في الولايات المتحدة و 18٪ في المملكة المتحدة.

واكتشف Gemini أن 79٪ من الأشخاص الذين أبلغوا عن امتلاكهم للعملات المشفرة العام الماضي قالوا إنهم اختاروا شراء الأصول الرقمية من أجل استثمارهم المحتمل على المدى الطويل.

أما الأشخاص الذين لا يمتلكون حاليًا العملات المشفرة ويعيشون في البلدان التي شهدت انخفاضًا في قيمة العملة مقابل الدولار الأمريكي ، كانوا على الأرجح أكثر من خمسة أضعاف ليقولوا إنهم يخططون لشراء العملات المشفرة كتحوط ضد التضخم.

ووافق 16٪ فقط من المشاركين في الولايات المتحدة و 15٪ في أوروبا على أن العملات المشفرة تحوط ضد التضخم، مقارنة بـ 64٪ في إندونيسيا والهند، على سبيل المثال، وأفاد 17٪ فقط من الأوروبيين أنهم يمتلكون أصولًا رقمية في عام 2021، وقال 7٪ فقط من أولئك الذين لا يمتلكون حاليًا عملات رقمية إنهم يعتزمون شراء أصول رقمية في وقت ما.

ويبقى أن نرى ما إذا كان زخم التبني يمكن أن يواكب هذا العام، وفي حين أن العملة المشفرة الأكثر شهرة، وهي عملة البيتكوين، وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بأكثر من 68000 دولار في نوفمبر، مما ساعد على دفع قيمة سوق العملات المشفرة إلى 3 تريليونات دولار، وفقًا لـ CoinGecko ، فقد تم تداولها في النطاق الضيق من 34000 دولار إلى 44000 دولار من أجل معظم عام 2022 حتى الآن.