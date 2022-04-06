شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تخطط جوجل للحفاظ على أمان هواتفك الذكية القديمة بنظام أندرويد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقال إن جوجل تعمل على ميزة ستساعد في الحفاظ على مستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد في مأمن من التطبيقات غير المستخدمة، ووفقًا لتقرير صادر عن Chrome Unboxed، سيؤدي تحديث جوجل Play Protect القادم إلى إزالة الإذن الممنوح للتطبيقات التي لم يتم استخدامها لبعض الوقت.

الميزة متاحة بالفعل لنظام أندرويد 11 والإصدارات الأحدث ولكن مع تحديث جوجل Play Protect ، ستكون الميزة متاحة أيضًا للهواتف الذكية القديمة التي تعمل بنظام أندرويد.

ما هي أذونات التطبيق؟

لأداء وظائف معينة ، تطلب التطبيقات إذنك للوصول إلى التفاصيل الحساسة، وفي معظم الأحيان ، ترتبط هذه الأذونات بالبلوتوث وجهات الاتصال والكاميرا والميكروفون والموقع، ونظرًا لأن التطبيقات لا يمكن أن تعمل بشكل صحيح دون الحصول على إذن ، يمنح معظمها حق الوصول إلى المعلومات الحساسة لمجرد الوصول إلى الميزات الموجودة في التطبيق.

ولا يتم استخدام عدد قليل من التطبيقات في كثير من الأحيان ولكن لا يزال بإمكانهم النقر فوق التفاصيل الحساسة الخاصة بك لأنك منحتهم الإذن، وتسمح لك جوجل حاليًا بتغيير إذن بعض التطبيقات من خلال الانتقال إلى الإعدادات> التطبيقات والإشعارات.

ووفقًا لتقرير صادر عن Statista ، يتم استخدام حوالي 25٪ من التطبيقات التي تم تنزيلها بواسطة المستخدمين مرة واحدة فقط، وهذا يعني أن هناك العديد من التطبيقات على معظم هواتفنا الذكية التي قد تتمكن من الوصول إلى معلوماتنا الحساسة ويمكن أن تشكل خطرًا أمنيًا على المدى الطويل.

ومع تحديث جوجل Play Protect ، قد يمنع عملاق التكنولوجيا التطبيقات غير المستخدمة من معلوماتك.