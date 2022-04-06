شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية كتم صوت المحادثات على واتس آب وماسنجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد واتس آب و ماسنجر من أكثر منصات المراسلة شيوعًا في جميع أنحاء العالم، و كلا النظامين الأساسيين مملوكان لـفيس بوك ويستخدمهما ملايين المستخدمين يوميًا.

وعلى الرغم من أن كلا النظامين الأساسيين للمراسلة يختلفان تمامًا عن بعضهما البعض عندما يتعلق الأمر بالتصميم وواجهة المستخدم، إلا أن لديهما بعض الميزات المشتركة، وإحدى هذه الميزات المفيدة المتوفرة على واتس آب و ماسنجر هي القدرة على كتم صوت المحادثة.

وعند كتم صوت محادثة، لا تتلقى تنبيهات إعلامات للرسائل لفترة معينة حددتها، ستتمكن فقط من رؤية الرسائل المستلمة في محادثة صامتة عند الوصول إلى التطبيق، ويمكن أن تكون الميزة مفيدة للغاية لتجنب التنبيهات غير الضرورية أو لإلغاء تشويش شريط الإشعارات، ولمعرفة كيفية كتم صوت محادثة على واتس آب وماسنجر، يمكنك اتباع الخطوات التالية:



كيفية كتم صوت محادثة على واتس آب كيفية كتم صوت محادثة على واتس آب 1. افتح تطبيق واتس آب على هاتفك الذكي.

2. اضغط مع الاستمرار على المحادثة التي تريد كتمها.

3. اضغط على خيار كتم الصوت.

4. حدد الوقت الذي تريد كتم صوت المحادثة فيه. سيكون لديك ثلاثة خيارات - 8 ساعات ، أسبوع واحد ودائمًا.



كيفية كتم صوت محادثة على ماسنجر كيفية كتم صوت محادثة على ماسنجر 1. افتح ماسنجر على هاتفك الذكي.

2. اضغط مع الاستمرار على المحادثة التي تريد كتمها.

3. اضغط على خيار كتم الصوت.

4. حدد الوقت الذي تريد كتم صوت المحادثة فيه.

سيكون لديك خمسة خيارات - 15 دقيقة، 1 ساعة، 8 ساعات، 24 ساعة، و Unitil I تغييرها.