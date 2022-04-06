شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق سلسلة من التدريبات لمساعدة الأمهات على الرياضة بعد الإنجاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت أبل سلسلة من التدريبات لمساعدة الأمهات الجدد على العودة إلى ممارسة الرياضة بعد إنجاب طفل، حيث أضاف العملاق التكنولوجي سبعة مقاطع فيديو جديدة إلى Apple Fitness Plus، خدمة بث الاشتراك التي تقترن بساعة Apple Watch.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تشكل مقاطع الفيديو التي تبلغ مدتها 10 دقائق سلسلة تسمى "استعد لياقتك بعد إنجاب طفل"، وتتميز بتمارين خاصة بالأمهات الجدد، بغض النظر عن نوع الولادة التي أجروها.

وتشمل هذه التمارين لعضلات قاع الحوض، تلك الموجودة حول منطقة الفخذ التي تتراخى أثناء الحمل وتحتاج إلى تقوية بعد الولادة.

ستساعد التدريبات الأمهات على تلبية المتطلبات اليومية للأمومة، بما في ذلك حمل طفل ورفع مقعد السيارة ودفع عربة الأطفال وغير ذلك.

تقول أبل: "تم تصميم هذا البرنامج لأي شخص أنجب طفلاً حديثًا، مع تمارين يمكن أن تساعدك على الشعور بالقوة والحيوية أثناء مواجهة المتطلبات اليومية للأمومة".

يحتوي برنامج أبل الجديد على تمارين مصممة للأمهات اللواتي ولدن عن طريق المهبل أو قيصرية، وتتضمن السلسلة مزيجًا من تمارين التنفس والتمارين الأساسية بما في ذلك قاع الحوض وتمارين القوة وتدريبات التهدئة الواعية التي تتضمن رسائل حول الرعاية الذاتية.

يمكن للمستخدمين اختيار مدى كثافة التمارين التي يرغبون فيها، مما يعني أن السلسلة تقدم أيضًا خدمات للأمهات الجدد اللاتي يرغبن في أخذ الأمور بسهولة إلى حد ما.

كما أنه وفقًا للنصائح الصحية الرسمية، يمكن للأمهات اللواتي أنجبن "ولادة طبيعية"، أن يبدأن تمرينًا لطيفًا بمجرد أن يشعرن بالقدرة على ذلك.