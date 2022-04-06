شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العلماء يبثون رسالة لاسلكية إلى الفضاء تكشف عن موقع الأرض رغم التحذيرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط الخبراء لبث رسالة إذاعية تحتوي على موقع الأرض في أعماق الفضاء، على أمل أن يتم تلقيها وفهمها يومًا ما من جانب مخلوقات فضائية، وتسمى رسالة منارة في المجرة (BITG)، وهي في الأساس نسخة محدثة من رسالة Arecibo الشهيرة، والتي تم إرسالها لأول مرة في عام 1974 لنفس الغرض.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم إرسال ذلك في رمز ثنائي من قبل، من الآحاد والأصفار، والذي بمجرد فك تشفيره، يشكل رسمًا مرئيًا يظهر شكل عصا للإنسان، والحمض النووي الخاص بنا وتصويرًا لنظامنا الشمسي.

ستشمل BITG أيضًا رسمًا للحمض النووي والنظام الشمسي ورسمًا تخطيطيًا لشكل الذكور والإناث، ولكنها تحتوي أيضًا على الكثير من المعلومات حول الرياضيات والعلوم الأساسية أكثر من رسالة Arecibo.

وستكون هناك أيضًا معلومات حول العناصر الأكثر شيوعًا على الأرض، وخريطة توضح كتل اليابسة الحالية على كوكبنا، ودعوة للرد على الرسالة.

في حين أن احتمال الاتصال بالحياة الفضائية قد يبدو مثيرًا، فإن بث موقعنا في الفضاء يتعارض مع المخاوف التي أعرب عنها أستاذ الفيزياء الراحل ستيفن هوكينج من أن الحضارات الذكية خارج كوكب الأرض قد ترغب في تدميرنا.

أظهر البروفيسور هوكينج دعمه للجهود المبذولة للعثور على كائنات فضائية من خلال الاستماع، لكنه حذر من التواصل الفعال في شكل رسائل إذاعية وسط مخاوف من أن سلوك البشرية يشير إلى أن الحياة خارج الأرض قد لا تكون ودية.

وقال: "إذا نظرت إلى التاريخ، ستجد أن الاتصال بين البشر والكائنات الأقل ذكاءً غالبًا ما يكون كارثيًا من وجهة نظرهم، كما أن المواجهات بين الحضارات ذات التقنيات المتقدمة مقابل التقنيات البدائية كانت سيئة بالنسبة للأقل تقدمًا".

ومع ذلك، يقترح العلماء إرسالًا مستقبليًا محتملاً من التلسكوب الراديوي الكروي ذي الفتحة البالغ ارتفاعها خمسمائة متر في الصين ومصفوفة Allen Telescope Array التابعة لمعهد SETI في شمال كاليفورنيا.

وكان تم بث رسالة Arecibo لأول مرة في 16 نوفمبر 1974، من مرصد Arecibo في بورتوريك ، الذي تم بناؤه في الستينيات بأموال من وزارة الدفاع الأمريكية وسط دفع لتطوير دفاعات ضد الصواريخ الباليستية.

كان الغرض الرئيسي منه هو إظهار قدرات المعدات المثبتة حديثًا في التلسكوب الراديوي الذي تمت ترقيته وكان محاولة للاتصال بذكاء خارج الأرض.