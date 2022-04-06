شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العلماء يبثون رسالة لاسلكية إلى الفضاء تكشف عن موقع الأرض رغم التحذيرات والان مع تفاصيل الخبر
ستشمل BITG أيضًا رسمًا للحمض النووي والنظام الشمسي ورسمًا تخطيطيًا لشكل الذكور والإناث، ولكنها تحتوي أيضًا على الكثير من المعلومات حول الرياضيات والعلوم الأساسية أكثر من رسالة Arecibo.
وستكون هناك أيضًا معلومات حول العناصر الأكثر شيوعًا على الأرض، وخريطة توضح كتل اليابسة الحالية على كوكبنا، ودعوة للرد على الرسالة.
في حين أن احتمال الاتصال بالحياة الفضائية قد يبدو مثيرًا، فإن بث موقعنا في الفضاء يتعارض مع المخاوف التي أعرب عنها أستاذ الفيزياء الراحل ستيفن هوكينج من أن الحضارات الذكية خارج كوكب الأرض قد ترغب في تدميرنا.
أظهر البروفيسور هوكينج دعمه للجهود المبذولة للعثور على كائنات فضائية من خلال الاستماع، لكنه حذر من التواصل الفعال في شكل رسائل إذاعية وسط مخاوف من أن سلوك البشرية يشير إلى أن الحياة خارج الأرض قد لا تكون ودية.
وقال: "إذا نظرت إلى التاريخ، ستجد أن الاتصال بين البشر والكائنات الأقل ذكاءً غالبًا ما يكون كارثيًا من وجهة نظرهم، كما أن المواجهات بين الحضارات ذات التقنيات المتقدمة مقابل التقنيات البدائية كانت سيئة بالنسبة للأقل تقدمًا".
ومع ذلك، يقترح العلماء إرسالًا مستقبليًا محتملاً من التلسكوب الراديوي الكروي ذي الفتحة البالغ ارتفاعها خمسمائة متر في الصين ومصفوفة Allen Telescope Array التابعة لمعهد SETI في شمال كاليفورنيا.
وكان تم بث رسالة Arecibo لأول مرة في 16 نوفمبر 1974، من مرصد Arecibo في بورتوريك ، الذي تم بناؤه في الستينيات بأموال من وزارة الدفاع الأمريكية وسط دفع لتطوير دفاعات ضد الصواريخ الباليستية.
كان الغرض الرئيسي منه هو إظهار قدرات المعدات المثبتة حديثًا في التلسكوب الراديوي الذي تمت ترقيته وكان محاولة للاتصال بذكاء خارج الأرض.