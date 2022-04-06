شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تعلن إرسال ثلاثة رواد هواة إلى محطة الفضاء الدولية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستطلق ناسا ثلاثة رواد فضاء هواة إلى محطة الفضاء الدولية هذا الأسبوع في أول مهمة سياحة فضائية لها على الإطلاق، وذلك بتكلفة 55 مليون دولار لكل فرد، وستشهد المهمة سفر ثلاثة رواد فضاء هواة إلى المرصد المداري على متن مركبة الفضاء SpaceX Dragon، والتي ستنطلق من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا في الساعة 12:05 بالتوقيت الشرقي (17:05 بتوقيت جرينتش) يوم الأربعاء الموافق 6 أبريل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه بحسب ما ورد دفع المستثمر الكندي مارك باثي، ورجل الأعمال الأمريكي لاري كونور، والطيار إيتان ستيب، مبلغًا ضخمًا قدره 55 مليون دولار (41 مليون جنيه إسترليني) لكل منهم.

سيقضي الثلاثي ثمانية أيام في المحطة الفضائية، حيث سيجرون البحث العلمي والتوعية والأنشطة التجارية.

كما أن رائد فضاء ناسا السابق مايكل لوبيز أليجريا سيخدم كقائد في مهمة أكسيوم 1 (Ax-1)، والتي ستشهد أن يكرس الطاقم ما يقرب من عُشر وقتهم (100 ساعة) للتحقيقات العلمية والطبية والتقنية.

ستكون الرحلة، التي نُفِّذت بالشراكة مع شركة الرحلات الفضائية التجارية أكسيوم سبيس، أول مهمة خاصة بالكامل إلى محطة الفضاء الدولية (ISS).

أصبح الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا ومساعده يوزو هيرانو آخر من فعل ذلك عندما أقاموا لمدة 12 يومًا في محطة الفضاء الدولية في نهاية العام الماضي.

وجاءت رحلتهم في نهاية عام غير مسبوق في مجال السياحة الفضائية، حيث أخذت شركة إيلون ماسك أول طاقم مدني على الإطلاق في رحلة مدتها ثلاثة أيام تدور حول الأرض.