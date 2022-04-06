شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone SE 2022 وiPhone 6 Plus والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أبل مؤخرًا عن هاتفها أيفون SE 2022 الجديد، حيث يعد الهاتف الجديد من أبل واحدًا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها في فئة الهواتف منخفضة التكلفة، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف iPhone 6 Plus، كما يلى:

هاتف iPhone SE 2022 السعر: يتراوح بين $429 / $479 / $579.

الأبعاد: 138.4 x 67.3 x 7.3 ملم.

الوزن: 144g.

مساحة الشاشة: 4.7 بوصة.

دقة الشاشة: 1,334 x 750.

الذاكرة الداخلية: متاحة 64 / 128 / 256 GB.

الرامات: 4 GB.

- هاتف iPhone 6 Plus دقة الشاشة: تبلغ 1080×1920 بيكسل.

نوع الشاشة: شاشة IPS LCD.

المعالج: معالج A8 .

الرام: تبلغ 1 جيجابايت.

مساحة الذاكرة:تبلغ 128 جيجابايت.

نظام التشغيل: نظام iOS 12.

الكاميرا الخلفية: كاميرا بدقة 8 ميجابيكسل لكل منها.

الكاميرا الأمامية: بدقة 1.2 ميجابيكسل.

البطارية: بقوة 2915 mAh.