شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: وصول الإنفاق على البنية التحتية السحابية العالمية إلى 90مليار دولار فى 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن يصل الإنفاق على البنية التحتية السحابية العالمية إلى 90 مليار دولار في عام 2022 - بنمو 21.7 % مقارنة بعام 2021، في حين من المتوقع أن تنخفض البنية التحتية غير السحابية بشكل طفيف، بانخفاض 0.3% إلى 59.4 مليار دولار، وفقًا لتقرير IDC.

وفي عام 2021، وصل الإنفاق على البنية التحتية السحابية إلى 73.9 مليار دولار، بزيادة 8.8% عن عام 2020، وفي الربع الرابع من عام 2021، ارتفع بنسبة 13.5% (على أساس سنوي) ليصل إلى 21.1 مليار دولار.

ويمثل هذا الربع الثاني على التوالي من النمو على أساس سنوي حيث أدت قيود سلسلة التوريد إلى استنفاد مخزون البائعين خلال الفصول العديدة الماضية، وقال مركز البيانات الدولي: "مع استمرار نمو الأعمال المتراكمة، فإن الطلب المكبوت يبشر بالخير للنمو المستقبلي طالما ظل الاقتصاد سليمًا، والعرض يلبي الطلب".

وبلغ الإنفاق على البنية التحتية السحابية المشتركة 14.4 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2021 ، بزيادة 13.9% مقارنة بالعام الماضي، ونما إلى 51.4 مليار دولار لعام 2021 ، بزيادة قدرها 7.5%.

وتتوقع IDC أن تشهد طلبًا قويًا باستمرار على البنية التحتية السحابية المشتركة مع توقع تجاوز الإنفاق الإنفاق على البنية التحتية غير السحابية في عام 2022، وفي عام 2022، من المتوقع أن ينمو الإنفاق على البنية التحتية السحابية المشتركة بنسبة 25.5 في المائة (على أساس سنوي) إلى إجمالي 64.5 مليار دولار، بينما من المتوقع أن ينمو الإنفاق على البنية التحتية السحابية المخصصة بنسبة 13.1% ليصل إلى 25.4 مليار دولار في عام 2022.

وعلى المستوى الإقليمي، زاد الإنفاق السنوي على البنية التحتية السحابية في الربع الرابع من عام 2021 في معظم المناطق. سجلت منطقة آسيا / المحيط الهادئ (باستثناء اليابان والصين) أكبر نمو بنسبة 59.5%.

ونمت اليابان في الأرقام الفردية العالية، بينما نمت أوروبا الغربية في الأرقام الفردية المنخفضة، وعلى المدى الطويل، تتوقع IDC أن يكون للإنفاق على البنية التحتية السحابية للحوسبة والتخزين معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 12.6% خلال فترة التنبؤ 2021-2026، ليصل إلى 133.7 مليار دولار في عام 2026 ويمثل 68.6% من إجمالى الحوسبة والتخزين إنفاق البنية التحتية.