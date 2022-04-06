شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدعة سرية بجهاز آيفون لإنجاز المهام بشكل أسرع.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتمتع جهاز iPhone الخاص بك بإيماءة سرية ستساعدك على إنجاز المهام بشكل أسرع، حيث يمكن استخدام خدعة "الإصبعين" غير المعروفة عبر عدد كبير من التطبيقات.

وهو مصمم لمساعدتك على تحديد عناصر متعددة بسرعة في تطبيق iPhone.

على سبيل المثال انتقل إلى تطبيق Voice Memos.

اضغط مع الاستمرار بإصبعين على العنصر العلوي ، ثم اسحب لأسفل.

سيحدد جميع العناصر بسرعة كبيرة.

ثم انتقل إلى تطبيق Apple Mail الخاص بك ، وجرب نفس الشيء مع صندوق البريد الإلكتروني الخاص بك حسبما نقل موقع ذى صن.

ستتمكن من تحديد الكثير من رسائل البريد الإلكتروني بسرعة في وقت واحد.

تم الكشف عن الحيلة من قبل مبتكر TikToktheapplecollector ، حيث حصل على مئات الإعجابات من أصحاب iPhone المعجبين.

لاحظ أنه لا يعمل في جميع التطبيقات - على سبيل المثال ، لا يوجد دعم في Gmail.

لكن في التطبيق الذي أنشأته Apple نفسها ، سيكون لديك المزيد من الحظ.

على سبيل المثال ستعمل في iMessage و Notes - وكلاهما من تطبيقات Apple الرسمية.

بمجرد إتقان الحيلة يمكن أن يوفر لك الكثير من الوقت.

هناك بعض إيماءات iPhone الأخرى غير المعروفة التي قد تكون مهتمًا بها.

أولاً قم بتمييز بعض النص الذي ترغب في نسخه.

ضم ثلاثة أصابع معًا على الشاشة.

هذا سوف ينسخ النص.

قم بالإيماءة المعاكسة (عن طريق نشر أصابع الخيط للخارج) للصق ما نسخته.

تعمل الحيلة على أي شيء تريد نسخه، كذلك تعمل حتى على الصور.

إذا انتقلت إلى تطبيق الصور وقمت بقرص ثلاثة أصابع ، يمكنك لصق تلك الصورة بسرعة في تطبيق آخر.

تعد الطريقة سهلة لنقل صورة بسرعة إلى WhatsApp أو الرسائل.

بالنسبة للنص يمكنك أيضًا إضافة قرصة إضافية، وستحول نسختك إلى قص.

هذا يعني أنه سيتم حذف النص بدلاً من نسخه ببساطة.

وهذه ليست الطريقة الغريبة الوحيدة لنقل الصور.

ما عليك سوى الانتقال إلى تطبيق الصور الخاص بك مع الضغط بإصبعك على إحدى الصور.

ثم بدون تحرير ، انتقل إلى دردشة الرسائل وقم بإفلات الصورة على شريط الحرف.

ستظهر الصورة التي اخترتها في تطبيق الرسائل.

يمكنك حتى تحديد عدة صور والاحتفاظ بها مرة واحدة.

وتدعم الكثير من التطبيقات هذه الميزة ، لذا يمكنك المشاركة في أماكن متعددة.

لا يعمل فقط من تطبيق الصور أيضًا.

في أواخر العام الماضي تم الكشف أنه يمكنك أيضًا مشاركة صور iPhone من أماكن أخرى - بما في ذلك صور Google في متصفح الويب.