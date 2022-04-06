شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "إيبك جيمز" تطلق تطبيق RealityScan لإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد من صور الهاتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Epic Games عن تطبيق هاتف ذكي جديد يمكنه إنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد لكائنات من سلسلة من صور الهواتف الذكية.

وتكمن الفكرة في أنك ستتمكن من استخدام التطبيق، المسمى RealityScan ، لمسح كائن في العالم الحقيقي - على سبيل المثال، كرسي - ثم إدخال مسح هذا الكائن في لعبتك أو مشروعك.

التطبيق متاح حاليًا في إصدار تجريبي عبر منصة TestFlight من Apple والتي ستكون مفتوحة لـ 10000 مستخدم.

لالتقاط سلسلة من الصور عبر الاصدار التجريبي، يمكنك الضغط باستمرار على زر الالتقاط أو التقاط اللقطات بشكل فردي، وكما تفعل ستحتاج إلى التحرك ببطء حول الكائن لالتقاط لقطات مختلفة. يطلب منك التطبيق التقاط 20 صورة على الأقل بحسب موقع The verege.

وبمجرد الانتهاء من المسح يمكنك إرسال النموذج ليتم تحميله إلى Sketchfab ، وهو نظام أساسي للنمذجة ثلاثية الأبعاد ، وبعد بضع دقائق، ستتمكن من رؤية المسح الذي أجريته على الموقع.

ويمكن للتطبيق أن يكون أداة مفيدة، لإنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد بسرعة باستخدام هاتفك الذكي فقط. تم تعيين إصدار الوصول المبكر على نظام التشغيل iOS، ومن المقرر إطلاق إصدار Android من التطبيق في وقت لاحق من هذا العام.