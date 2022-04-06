شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تصدر تحديثا لأجهزة بكسل 6 خلال الشهر الجارى.. ضمنها الشحن اللاسلكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مر أسبوعان فقط منذ أن بدأت أجهزة Pixel 6 و Pixel 6 Pro في تلقي Google لشهر مارس من Pixel للميزات الجديدة والتحسينات والإصلاحات، والآن بدأت الشركة في طرح تحديث أبريل (عبر 9to5Google).

وفقًا لـ Google ، يجب أن تعمل تحديثات الشحن اللاسلكي وإصلاحات الكاميرا لمجموعة Pixel 6 على تحسين الأداء مع بعض الملحقات (غير المحددة) ووقف الأخطاء التي يمكن أن تقوم بتكبير معاينة الكاميرا الأمامية مع تطبيقات معينة أو ظهور شاشة خضراء في معاينة الكاميرا.

يمكن أن تعالج التعديلات التي تنطبق على جميع الهواتف التي تتلقى التحديث (من Pixel 3a إلى أي أجهزة تم إصدارها مؤخرًا) مشاكل الخلفيات والأعطال أثناء استخدام صورة داخل صورة ، والمشكلة التي قد تحجب ظل الإشعارات و إعدادات سريعة حسبما نقل موقع The verege.

توضح نشرة الأمن المصاحبة أيضًا العديد من الثغرات الأمنية التي تمت معالجتها بواسطة هذا التحديث الأخير ولأجهزة Android الأخرى ذات مستوى تصحيح الأمان بتاريخ الخامس من أبريل أو ما بعده.

لا توجد ملاحظة لإصلاح أو تغيير لمالكي Pixel 6 و 6 Pro الذين لا يقدرون تأثير الاهتزاز اللمسي الضعيف الذي وصل للعديد من الأجهزة مع تحديث مارس.

وفي 25 مارس أفادت Review Geek أنها تلقت بيانًا من Google جاء فيه، "كان هذا تحديثًا يهدف إلى الاستفادة من إمكانات اللمس الأكثر تقدمًا في Pixel 6 ، لكننا نتفهم أنها ليست تجربة مثالية لجميع المستخدمين . نحاول باستمرار تقديم حل أفضل على المدى الطويل في المستقبل وسنخطط لمعالجة هذه التعليقات في تحديث قادم ".

إذا لم يكن لديك التحديث على جهاز Pixel حتى الآن ، فذلك لأن Google ستطرحه "على مدار الأسبوع المقبل على مراحل حسب مشغل شبكة المحمول والجهاز. سيتلقى المستخدمون إشعارًا بمجرد أن يصبح OTA متاحًا لأجهزتهم ". إذا كنت لا تستطيع الانتظار ، فقد أتاحت Google OTA وصور المصنع لآخر تحديث ، والتي يمكنك تثبيتها باستخدام أداة Android Flash Tool الخاصة بها من خلال اتباع إرشاداتنا هنا.