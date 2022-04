شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "سبوتيفاى" تختبر ميزة جديدة لجلب قوائم التشغيل للصفحة الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختبر "سبوتيفاي" ميزة جديدة تجلب قوائم التشغيل الشهيرة التي أنشأها المستخدمون إلى الصفحة الرئيسية للتطبيق، إذا كنت جزءًا من الاختبار، فستظهر قوائم التشغيل الموصى بها في مكتبة المنسق المميز الخاصة بها. تقول Spotify إنها تجرّب الميزة في "أسواق محددة" لكنها لا تحدد مكان طرحها بالضبط أو على الأجهزة.

كما تلاحظ Spotify ، لا يتضمن قسم "المنسقون المميزون" قوائم التشغيل من أي مستخدمين فقط ؛ اختار النظام الأساسي المنسقين بناءً على متابعيهم وشعبية قائمة التشغيل بالإضافة إلى ما إذا كانوا يروون "قصصًا من خلال قوائم التشغيل" أو ينشئون "اتصالات حقيقية" مع المستمعين.

لا يمكن للخوارزميات التي تدعم قوائم التشغيل المخصصة لـ Spotify's Made for You إلا أن تصل إلى حد بعيد عندما يتعلق الأمر بتخمين الذوق المتنوع في الموسيقى، وقوائم التشغيل الداخلية الخاصة بها محدودة عند محاولة اكتشاف فنانين جدد، من الجيد أن تبذل Spotify جهدًا لتسليط الضوء على إبداعات المستخدمين، بدلاً من إبعادها عن نتائج البحث حسبما نقل موقع The verege.

طرحت Spotify مؤخرًا ميزة جديدة تسمى Blends ، والتي تتيح للمستخدم ولعشرة أصدقاء آخرين إنشاء قائمة تشغيل تعاونية مخصصة للمجموعة بأكملها، بعد انضمام كل عضو ، سيقوم Spotify تلقائيًا بإنشاء قائمة تشغيل بناءً على تفضيلات الجميع.