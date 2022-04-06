شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه؟.. كاميرا أيفون 14 برو الواسعة ستضم مستشعرا أكبر لجودة صورة أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن يحصل iPhone 14 Pro على مستشعر أكبر بنسبة 21 في المائة للكاميرا العريضة لتقديم جودة صورة أفضل.

ووفقًا لتقرير صادر عن MacRumors ، سيتمكن iPhone 14 Pro من تقديم صور أكثر تفصيلاً باستخدام مستشعر أكبر بكثير وبكسلات أصغر.

ويشير التقرير إلى أنه تم مؤخرًا نشر قائمة كبيرة من المواصفات الفنية للكاميرا الخاصة بـ iPhone 14 Pro‌ على Weibo، ومن بين العديد من الادعاءات الأخرى ، يشير المنشور إلى أن iPhone 14 Pro‌ سيحتوي على كاميرا بدقة 48 ميجابكسل.

وستحتوي الكاميرا العريضة لهاتف أبل القادم على بكسلات أصغر نتيجة لزيادة عدد الميجابكسل، ومن المرجح أن تبلغ وحدات البكسل في كاميرا iPhone 14 Pro حوالي 1.22 ميكرومتر ، والتي ستنخفض بمقدار 0.68 ميكرومتر مقارنةً بتلك الموجودة في iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro‌ Max.

وعلى غرار تلك الموجودة في سابقتها ، سيحتوي iPhone 14 Pro أيضًا على مستشعر Sony، كذلك فإن الهاتف الذكي القادم سيحتوي على نظام Dual Pixel Auto Focus (DPAF) الذي تقوم أبل بتسويقه كـ "Focus Pixels" حتى بعد تقليل حجم البكسل.

وتقدم أبل هذه الميزة منذ iPhone 6 في عام 2014 وتساعد في تسجيل فيديو 16: 9 HDR بمعدل يصل إلى 60 إطارًا في الثانية، ومن المتوقع أن يكون حجم المستشعر الموجود في iPhone 14 Pro بحجم 1 / 1.3 بوصة وهو أكبر بنسبة 21.2 في المائة من مستشعر سابقه مقاس 1 / 1.65 بوصة.

مع زيادة حجم المستشعر، ستكون هناك حاجة إلى عدسة أكبر لالتقاط المزيد من الضوء مما سيؤدي في النهاية إلى مجموعة كاميرا خلفية أكبر بكثير، حيث أن حجم المستشعر 1 / 1.3-inch مشابه لمستشعر Samsung 50MP GN1، والمتوفر على Google Pixel 6.

ويشير التقرير إلى أن iPhone 14 Pro‌ يمكن أن يقدم صورًا أكبر وأعلى دقة بتفاصيل دقيقة، ومع ذلك، في الوقت نفسه، قد يكون هناك خطر تقديم أداء ضعيف في الإضاءة المنخفضة وقد تكون الصور أكثر عرضة للضوضاء.

وفي السابق، تحدث المحلل Ming-Chi Kuo أيضًا عن جودة الكاميرا في طرز ‌iPhone 14 Pro‌، وذكر أن جهاز آبل المرتقب "سيرتقي بتصوير كاميرا الهاتف المحمول إلى مستوى جديد".