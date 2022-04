شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ByteDance مالك TikTok تقوم بإزالة المحتوى من Instagram .. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لتعزيز صعود تطبيق Flipagram ، قامت الشركة الأم Bytedance لـ TikTok بإلغاء ملفات التعريف ومقاطع الفيديو وأسماء المستخدمين والمحتويات الأخرى من Instagram ومنصات الوسائط الاجتماعية الأخرى، وفقا لتقرير engadged.

وذكرت بازفيد، أن الشركة الصينية ألغت "مئات الآلاف" من الحسابات بسبب محتوى دون موافقة المستخدمين.

وسمح Flipagram الذى استحوذت عليه ByteDance في عام 2017 ، للمستخدمين بإنشاء مقاطع فيديو قصيرة لعرض الشرائح مضبوطة على الموسيقى - نوعًا من نسخة مبسطة من TikTok وتطبيقات الفيديو القصيرة الأخرى، وتم تغيير اسم التطبيق إلى فيديو فيجو.

وكان من المفترض أن تكون استراتيجية القشط بمثابة "اختراق نمو" لـ Flipagram مما يسمح لها بتوسيع قاعدة مستخدميها، وفقًا لموظفى ByteDance السابقين الذين قابلتهم Buzzfeed .

وكان Flipagram يسحب ما يصل إلى 10000 مقطع فيديو يوميًا من البلدان ذات الأولوية القصوى، وفقًا لما ذكره موظف سابق، والمنصات الثلاثة التي يُزعم أن Flipagram قام بسحب المحتوى منها هي Instagram و Snapchat و Musical.ly (المملوكة لشركة ByteDance وتم استيعابها لاحقًا بواسطة TikTok).

ويعترض أحد الموظفين السابقين في Bytedance على أن Instagram متورط فى الكشط بسبب الحجم غير المتوافق لمقاطع الفيديو الخاصة بهم في ذلك الوقت.

ويزعم الموظفون أيضًا أن المحتوى المسروق من منصات وسائل التواصل الاجتماعى الأمريكية الرئيسية تم استخدامه بعد ذلك لبناء خوارزمية "For You" الخاصة بـ Bytedance، ولم يعلق TikTok حتى الآن على ما إذا كانت بيانات Flipagram المسروقة قد تم استخدامها لبناء خوارزمية TikTok "For You".

ولا يعتبر تجريف البيانات المتاحة للجمهور غير قانونى فى حد ذاته، وتجد العديد من المنصات الاجتماعية طرقًا "إبداعية" لتعزيز جمهورها فى أيامها الأولى، مثل جمع محتوى خارجي أو إنشاء ملفات تعريف مزيفة أو إرسال رسائل بريد إلكتروني جماعية إلى المستخدمين المحتملين.

ولكن يمكن للشركات أيضًا حظر عمليات الكشط غير المصرح بها في شروطها وأحكامها للمستخدمين، وهو ما يفعله كل من Instagram وSnapchat، ويمكن أن يؤدي انتهاك مثل هذه العقود في كثير من الأحيان إلى دعاوى قضائية .

وهناك مفارقة في قيام Bytedance في أيامها الأولى بإلغاء البيانات من Instagram، نظرًا لأن Reels كانت محاولة Instagram لجذب جمهور TikTok وبدلاً من ذلك أصبحت وعاءًا لـ TikToks القديمة، ومن أجل منع Reels من توجيه المزيد من حركة المرور إلى تطبيقه المنافس أعلن Instagram مؤخرًا أنه لن يروج لـ TikToks.