شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب كبلر يكتشف أبعد كوكب خارج المجموعة الشمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عثر على كوكب خارج المجموعة الشمسية على بعد 17000 سنة ضوئية من الأرض مختبئا في البيانات التي جمعت بواسطة تلسكوب كبلر الفضائى المتقاعد الآن، وفقا لتقرير روسيا اليوم.

ووصف بأنه أبعد عالم يلتقطه مرصد الكواكب على الإطلاق، أي ضعف مسافة الرقم القياسي السابق، ومن المثير للدهشة أن الكوكب الخارجي هو تقريبا توأم دقيق لكوكب المشتري - له كتلة مماثلة، ويدور حول المسافة نفسها تقريبا مثل المسافة بين المشتري والشمس.

وسُمي K2-2016-BLG-0005Lb، وهو يمثل أول كوكب خارج المجموعة الشمسية تم تأكيده من تشغيل بيانات 2016 الذي اكتشف 27 كائنا محتملا باستخدام تقنية تسمى الجاذبية الدقيقة بدلا من طريقة الاكتشاف الأولية لكبلر.

وقُدّم هذا الاكتشاف إلى الإخطارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية، وهو متاح على خادم ما قبل الطباعة arXiv، وقال عالم الفلك إيمون كيرينز، من جامعة مانشستر: "لم يتم تصميم كبلر أبدا للعثور على كواكب باستخدام العدسة الدقيقة، لذلك، من نواح كثيرة، إنه لأمر مدهش أنه فعل ذلك".

ولعب كبلر دورا أساسيا في فتح مجال علم الفلك خارج المجموعة الشمسية على مصراعيه، وأطلق في عام 2009، وقضى ما يقرب من 10 سنوات في البحث عن كواكب خارج النظام الشمسي، أو الكواكب الخارجية.

وخلال ذلك الوقت، كشفت ملاحظاته عن أكثر من 3000 كوكب خارجي مؤكد، و3000 مرشح آخر، وحدق كبلر في حقول النجوم، التي تم تحسينها لاكتشاف الانخفاضات الخافتة المنتظمة في ضوء النجوم والتي تشير إلى وجود كوكب خارجي في مدار حول نجم.

ويُطلق على ذلك طريقة العبور، وهي جيدة للعثور على الكواكب الخارجية القريبة الأكبر حجما والتي تدور بالقرب من نجومها. ويعد Microlensing أكثر تعقيدا بعض الشيء، حيث يستفيد من شذوذ الجاذبية ومحاذاة الصدفة.

كما أن كتلة جسم مثل كوكب تخلق انحناء جاذبية للزمكان من حوله، وإذا مر هذا الكوكب أمام نجم، فإن الزمكان المنحني يعمل بشكل أساسي كعدسة مكبرة تجعل ضوء النجم يضيء بشكل خافت ولفترة وجيزة.

وتعد عدسة الجاذبية الدقيقة جيدة جدا في العثور على الكواكب الخارجية على بعد مسافة طويلة من الأرض، وتدور حول نجومها على مسافات كبيرة جدا، وصولا إلى كتل صغيرة جدا من الكواكب.

والتقط أبعد كوكب خارج المجموعة الشمسية تم اكتشافه حتى الآن عن طريق العدسة الدقيقة، وهو عالم يبعد 25000 سنة ضوئية، ونظرا لأنه تم تحسين كبلر لاكتشاف التغيرات في ضوء النجوم، فقد فكر فريق من الباحثين بقيادة جامعة مانشستر مؤخرا في النظر في بياناته لأحداث العدسة الدقيقة، من نافذة مراقبة على مدى عدة أشهر في عام 2016.

وحددوا 27 حدثا، خمسة منها كانت جديدة تماما، ولم يتم تحديدها بعد في البيانات المأخوذة من التلسكوبات الأرضية، وسمحت مجموعة البيانات المجمعة للفريق بتحديد أن كتلة الكوكب الخارجي تبلغ حوالي 1.1 مرة كتلة كوكب المشتري، ويدور حول نجمه على مسافة دائرية تبلغ 4.4 وحدة فلكية.