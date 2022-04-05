شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماسك يسأل بعد استحواذه على أكبر نصيب فى تويتر: هل تريدون زر التعديل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد استحواذه على أكبر نصيب من أسهم تويتر، نشر إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا استطلاعا على تويتر، يسأل المستخدمين عما إذا كانو يريدون زر التعديل.

قام ماسك بالتغريد، قائلا:"هل تريد زر تعديل؟"،وكان الأبرز من بين الردود العديدة على الاستطلاع هو الرئيس التنفيذي لشركة تويتر باراج أجراوال. وكتب على تويتر "نتائج هذا الاستطلاع ستكون مهمة، يرجى التصويت بعناية".

كشف ماسك عن حصته فى تويتربعد فترة وجيزة من تغريده له تشكك في التزام Twitter بحرية التعبير وسؤال المستخدمين عما إذا كانت هناك حاجة إلى نظام أساسي جديد.

وكتب على تويتر "حرية التعبير ضرورية لديمقراطية فاعلة. هل تعتقد أن تويتر يلتزم بشدة بهذا المبدأ؟".

يعد ماسك مستخدمًا غزيرًا على تويتر، ولديه أكثر من 80 مليون متابع منذ انضمامه إلى الموقع في عام 2009 واستخدم المنصة لإصدار العديد من الإعلانات.

ومع ذلك، فقد انتقد مؤخرًا منصة التواصل الاجتماعي وسياساتها، قائلاً إن الشركة تقوض الديمقراطية بفشلها في الالتزام بمبادئ حرية التعبير.

تم إحياء الضجة حول زر التعديل على تويتر وهو طلب معلق طويل الأمد للمستخدمين - في 1 أبريل عندما غرد النظام الأساسي بأنه كان يعمل على زر تعديل التغريدات.

بينما رحب العديد من المستخدمين بالإعلان، تساءل آخرون عما إذا كانت نكتة يوم كذبة أبريل، وفقا لموقع ndtv.

في وقت سابق، أثار تويتر المستخدمين حول استخدام زر التعديل في عام 2020، أعلنت أنها ستقدم الميزة عندما بدأ الجميع في ارتداء قناع وسط جائحة فيروس كورونا، أعلن تويتر أنه "يمكن الحصول على زر تعديل عندما يرتدي الجميع قناعًا".