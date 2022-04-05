شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب هابل يلتقط مجرة ​​متربة تحمل سرًا مضيئًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر صورة من تلسكوب هابل الفضائى هذا الأسبوع المجرة المتربة NGC 7172 ، التي تقع على بعد 110 ملايين سنة ضوئية في كوكبة Piscis Austrinus (السمكة الجنوبية)، وقد تبدو هذه مجرة ​​نموذجية من هذه الزاوية، لكنها فى الحقيقة تحمل سرًا، وفقا لتقرير digitaltrend.

وكتب علماء هابل: "إن ممر الغبار الذى يخترق طريقه عبر NGC 7172 يحجب القلب المضىء للمجرة، مما يجعل NGC 7172 تبدو وكأنها مجرة ​​حلزونية عادية من الجانب" .

ومع ذلك، عند الفحص الدقيق وجد علماء الفلك شيئًا غير متوقع: "عندما قام الفلكيون بفحص NGC 7172 عبر الطيف الكهرومغناطيسى، واكتشفوا سريعًا أن هناك ما هو أكثر مما تراه العين: NGC 7172 هي مجرة ​​سيفرت وهى نوع من المجرات ذات نشاط شديد الإضاءة نواة مجرة ​​مدعومة بالمادة التي تتراكم على ثقب أسود فائق الكتلة ".

ويرى هابل كائنات مثل هذه المجرة في الطول الموجي للضوء المرئي، وهو نفس ما يمكن للعين البشرية رؤيته، وتم التقاط هذه الصورة باستخدام اثنين من أدواتها، الكاميرا المتقدمة للاستطلاعات وكاميرا المجال الواسع 3.

ولفهم المزيد عن بنية هذه المجرة، كان من الضروري النظر من خلال طول موجي مختلف فى الثمانينيات، ولاحظ علماء الفلك المجرة فى الطول الموجى للأشعة تحت الحمراء، والتي يمكن أن تنظر من خلال سحب الغبار لملاحظة الهياكل الموجودة تحتها، وكشفت الملاحظات على هذه الأطوال الموجية عن القلب المتوهج اللامع لمجرة سيفرت.

وتستخدم صورة هابل البيانات التى تم جمعها لدراسة نوى المجرة النشطة، وهى مجموعة تضم مجرات سيفيرت، ونوى المجرة النشطة هي مناطق متوهجة في قلب المجرات تبدو أكثر سطوعًا مما يمكن تفسيره بسبب كثافة النجوم هناك، ويمكن أن تكون هذه المناطق شديدة السطوع بحيث تكون أكثر إشراقًا من باقى المجرة.