شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لاعبو Fortnite جمعوا 144 مليون دولار لجهود الإغاثة فى أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شركتا "ألعاب ملحمية" و"مايكروسوفت" أنهيا حملتهما لدعم جهود الإغاثة في أوكرانيا من خلال حملة "هى لعبة الكترونية" بعد جمع 144 مليون دولار، وفقا لتقرير engadged.

وكلا الشركتين تبرعت بعائداتها من لعبة الأسبوعين الماضيين إلى القضايا الإنسانية التى تدعم المتضررين من الحرب، وستذهب الأموال إلى منظمة Direct Relief واليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة والمفوض السامى للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومطبخ وورلد سنترال كيتشن.

وتتماشى الحملة مع بداية "هي لعبة الكترونية" فى الموسم الأخير، مما يعني أن العديد من اللاعبين كانوا يشترون V-Bucks لفتح أحدث إصدار من Battle Pass ويجمع عناصر جديدة داخل اللعبة.

وتبرعت أيضا Epic و Xbox بتخفيضات بطاقات المعركة الموهوبة، واشتراكات Fortnite Crew وبطاقات الهدايا التي تم استردادها خلال ذلك الوقت لجهود الإغاثة أيضًا.