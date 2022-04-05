شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وزارة العدل الأمريكية تصادر 34 مليون دولار من العملات المشفرة من بائع الويب المظلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العدل عن واحدة من أكبر إيداعات المصادرة المدنية للعملات المشفرة في تاريخ الولايات المتحدة، ونجحت المنطقة الجنوبية لفلوريدا في مصادرة حوالي 34 مليون دولار من العملات المعدنية والرموز المميزة من بائع على شبكة الإنترنت المظلمة، وفقا لتقرير engadged.

ووفقًا لإصدار حديث، تم الاستيلاء على التشفير غير المشروع من أحد سكان جنوب فلوريدا الذين استخدموا اسمًا مستعارًا عبر الإنترنت لبيع أكثر من 100000 عنصر غير قانوني عبر الأسواق على الويب المظلم.

ويُقال إن الجزء الأكبر من المبيعات عبارة عن معلومات حساب مخترقة من عدد من الخدمات الرئيسية بما في ذلك HBO و Netflix و Uber وغيرها.

ويقول المدعون من المنطقة الجنوبية لفلوريدا إن المقيم استخدم TOR (The Onion Router) للوصول إلى الويب المظلم، قبل استخدام سلسلة من البهلوانات لتحويل عملة مشفرة إلى أخرى من أجل إخفاء مصدرها.

وغالبًا ما تسمى سلسلة الإجراءات هذه بالقفز المتسلسل وتعتبر شكلاً من أشكال غسيل الأموال ، والتى من الواضح أنها تمثل رفضًا كبيرًا على كل من المستوى الفيدرالى ومستوى الولاية.

وفى النهاية، تم إيداع عائدات المبيعات غير المشروعة بزيادات عشوائية في أوقات عشوائية في محافظ تشفير معينة، والتي تم استردادها لاحقًا من قبل تطبيق القانون بين 16 مايو 2017 و19 يونيو 2017، وصادرت السلطات ما يقرب من 919.3 Ethereum و643 Bitcoins و640 Bitcoin Gold و640 Bitcoin Cash و 640 Bitcoin SV وتقول وزارة العدل، إن ملف المصادرة المدنية يأتي نتيجة لعملية تورنادو، وهو تحقيق مشترك من قبل فرق عمل مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات (OCDETF) عبر العديد من الوكالات الفيدرالية والولائية والمحلية.

ومع ذلك، في حين أن هذا المبلغ البالغ 34 مليون دولار (والذي كان بقيمة تصل إلى 47 مليون دولار في وقت ما بناءً على مستندات المحكمة) هو بالتأكيد مبلغ كبير، نظرًا لتزايد شعبية العملات المشفرة ، فمن المؤكد أنه لن يكون أحد أكبر عمليات الضبط لفترة طويلة .