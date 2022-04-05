شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Alphabet Wing تطلق خدمة توصيل الطائرات بدون طيار بمدينة دالاس فورت وورث 7 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن قسم Alphabet Wing عن إطلاقه خدمة توصيل الطائرات بدون طيار في مدينة دالاس فورت وورث (DFW) في السابع من أبريل، وقال متحدث باسم الشركة في بيان عبر البريد الإلكتروني: "بهذه الخدمة، ستكون منطقة DFW أكبر مترو فى العالم، والأولى فى الولايات المتحدة، مع إمكانية الوصول عند الطلب بواسطة طائرات بدون طيار، وفقا لتقرير engadged.

وعميل الإطلاق الأساسى لـ Wing هو Walgreens ، الذى سيقدم منتجات الصحة والعافية مباشرة إلى منازل العملاء، لذلك ستستخدم نموذجًا تشغيليًا جديدًا حيث يتم وضع الطائرات بدون طيار في أحد ساحات انتظار السيارات الخاصة بها بدلاً من منشأة الجناح، كما سيتم تسليم الآيس كريم من Blue Bell Creameries وأدوية Easyvet للحيوانات الأليفة الموصوفة ومجموعات الإسعافات الأولية من Texas Health.

وقالت الشركة: "ستكون هذه أكثر عمليات تسليم الطائرات بدون طيار في أمريكا قابلية للتوسع حتى الآن ، حيث سيقوم أعضاء فريق Walgreens بمعالجة طلباتهم وتحميل الطرود على طائرات بدون طيار بأنفسهم - بينما يشرف Wing على التسليم من موقع بعيد".

وفى بيان صحفى، أوضح Wing بالضبط كيف سيعمل ذلك وقال ستصل الطائرات في حاويات صغيرة تكون بمثابة حظائر صغيرة، مما يسمح لكل متجر بنشر أسطول صغير مخصص بسرعة وسهولة من موقف السيارات الخاص به، أو على سطحه، أو في المساحات الصغيرة المجاورة للمبنى".

ويستخدم الجناح طائرة بدون طيار هجينة متعددة الدوار / ثابتة الجناحين من تصميمها الخاص، ويمكن أن تحمل عبوات لا يزيد وزنها عن 1.5 كجم (3.3 رطل) في رحلات الذهاب والعودة التي تصل إلى حوالي 10 كيلومترات (6 أميال)، والطائرات بدون طيار ذاتية التحكم، ولكن يتم مراقبتها من قبل الطيارين الذين يمكنهم السيطرة إذا حدث خطأ ما، وهناك محركات وبطاريات وأنظمة ملاحة زائدة عن الحاجة للمساعدة فى منع وقوع الحوادث.

وتقوم Wing بتسليم الطائرات بدون طيار في أستراليا (سوق الإطلاق) منذ أوائل عام 2019، وبدأت فى تسليم شحنات الطائرات بدون طيار في الولايات المتحدة في وقت لاحق من ذلك العام.

وأشارت الشركة إلى أنها أجرت 200000 عملية تسليم حقيقية حتى الآن، ولكن تم تنفيذ ذلك إلى حد كبير في مجتمعات أصغر - لذا فإن إطلاق المدينة يعد صفقة كبيرة، وقالت الشركة في بيان صحفي: "هذا معلم هام لتسليم الطائرات بدون طيار في الولايات المتحدة".

وستبدأ عمليات التسليم في 7 أبريل لـ"عشرات الآلاف" من المنازل في فريسكو وليتل إلم، وكلاهما شمال دالاس، وأريد تحديد توقعات واضحة: لن يتمكن كل من يعيش ضمن نطاق طائراتنا بدون طيار من الطلب في اليوم الأول، وسنقوم بدعوة العملاء في مجموعات للتأكد من أن كل شخص لديه تجربة أولى جيدة مع التوصيل بالطائرات بدون طيار وفقا لما قاله Wing CTO آدم وودوورث.