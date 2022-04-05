شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "روس كوسموس" تعلن عن مصير مستقبل التعاون مع الغرب فى محطة الفضاء الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية، إنها ستقدم قريبا مقترحات للقيادة الروسية بشأن إنهاء التعاون مع الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي واليابان في محطة الفضاء الدولية حسبما نقلت RT.

وقال مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روجوزين، على قناته في "تليجرام": "سيتم إبلاغ قيادة بلدنا في المستقبل القريب بمقترحات محددة من روس كوسموس، بشأن توقيت إنهاء التعاون في إطار محطة الفضاء الدولية مع وكالات الفضاء في الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي واليابان".

وفي وقت سابق، قال روجوزين إن "روس كوسموس" ستتخذ قرارها بشأن التعاون مع الشركاء في محطة الفضاء الدولية بعد أن تقوم بتحليل ودراسة هذه الخطوة، وإبلاغ القيادة السياسية لروسيا الاتحادية بذلك.

ونشر روجوزين السبت الماضي الرسائل التي تلقاها من رؤساء الوكالات الفضاء الدولية "ناسا" ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الكندية.

وقال روجوزين: "أعتبر هذا الوضع غير مقبول، إن استعادة العلاقات الطبيعية بين الشركاء في محطة الفضاء الدولية وغيرها من المشاريع المشتركة ممكنة فقط مع الرفع الكامل وغير المشروط للعقوبات غير القانونية".

وشدد على أن عقوبات الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي واليابان ضد روسيا تهدف إلى عرقلة الأنشطة المالية والاقتصادية والإنتاجية لشركات التقنية الدقيقة الروسية.