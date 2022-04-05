أفضل 6 سيارات كهربائية للشراء عام 2022

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 أبريل 2022 04:13 مساءً - مع عدم استقرار سوق المحروقات عالميًا، يستمر عدد مبيعات السيارات الكهربائية في النمو، حيث يتم إطلاق المزيد من السيارات الكهربائية الجديدة، وبدء أسعار السيارات المستعملة في الانخفاض.

وسيستمر تزايد اختيار السيارات الكهربائية الجديدة مع انضمام المزيد من الشركات المصنعة للتكنولوجيا استعدادًا لزيادة تنظيم الانبعاثات والحظر القادم على سيارات البنزين والديزل.

هيونداي أيونيك 5

تتوفر بخياران للبطارية مع ثلاثة مخرجات للطاقة. ويتم إقران البطارية الأصغر 58 كيلو وات في الساعة بمحرك واحد بقوة 168 حصانًا يقود العجلات الخلفية، مما يوفر وقتًا من 0 إلى 100 كلم في الساعة لمدة 8.5 ثانية ونطاق سير بالشحنة الواحدة 380 كلم.

يوفر الإصدار المتوسط ​​المواصفات بقوة 214 حصانًا نطاق أفضل، حيث تعمل بطارية 73 كيلو واط في الساعة على زيادة المسافة الإجمالية التي يمكن تغطيتها بشحنة واحدة إلى 450 كلم. ويستخدم البديل الأعلى المواصفات نفس البطارية التي تبلغ 73 كيلو وات في الساعة، ولكنه يضيف محركًا ثانيًا في المقدمة، مما يعطي إجماليًا إجماليًا يبلغ 301 حصانًا وعزم دوران 605 نيوتن متر. وينخفض ​​النطاق الإجمالي بشكل طفيف إلى 430 كلم، وعلى الرغم من أن الأداء تحسن كثيرًا مع 0-100 خلال 5.2 ثانية.

كيا EV6



يتم تقديمها في Long Range RWD و Long Range AWD ونسخة GT عالية الأداء. لكن الإصدار الأساسي هو المفضل لدينا لإنه ليوفر أفضل نطاق ويصل إلى 527 كلم بالشحنة الواحدة من بطاريته البالغة 77.4 كيلو وات في الساعة. ويتميز كل إصدار بشحن سريع ومثير للإعجاب يصل إلى 250 كيلو وات، لذلك إذا كان بإمكانك العثور على شاحن عام سريع بما فيه الكفاية، فمن الممكن زيادة الشحن من 10 إلى 80٪ في أقل من 20 دقيقة.

من الداخل لا يقل تصميمها الداخلي جاذبية بفضل لوحة العدادات التي يسيطر عليها زوج من الشاشات المنحنية مقاس 12.3 بوصة للأجهزة وإعداد المعلومات والترفيه.

بي ام دبليو i4

ينتج محرك eDrive40 i4 القياسي 335 حصانًا و 430 نيوتن متر من عزم الدوران، والذي يجب أن يكون مناسبا للقيادة اليومية. ومع ذلك، هناك أيضًا إصدار i4 M، وهو أول سيارة كهربائية يتم إنتاجها بواسطة قسم M الذي يركز على الأداء في بي ام دبليو. ويتم تقديم طراز 335 حصانًا في كل من مستويات القطع الرياضية و M الرياضية، وكلاهما يأتي بكمية وافرة من المعدات. ويصل مدى سير هذه السيارة بالشحنة الواحدة 590 كلم.

فورد موستنج ماك إي

تعتبر Mach-E أول سيارة SUV كهربائية بالكامل من فورد. وهي عبارة عن سيارة كهربائية عملية وبأسعار جيدة توفر وقائمة سخية من المعدات القياسية. ولا تتنازل هذه السيارة عن السرعة، مع أسرع إصدار للدفع الرباعي بقوة 346 حصانًا قادرًا على الوصول إلى سرعة 100 كلم في الساعة في 5.8 ثانية.

ويتكون الطراز الأساسي من بطارية بقوة 68 كيلو وات في الساعة مع الدفع الخلفي أو الرباعي.و تقدم ما يصل إلى 440 كلم من المدى في الدفع الخلفي و390 في الدفع الرباعي. وتأتي السيارة بميزة “المدى الممتد” ببطارية تبلغ قوتها 88 كيلو وات في الساعة وستستفيد من المزيد من الكيلومترات بشحنة واحدة بحيث تصل إلى 610 كلم لطراز الدفع الخلفي و 540 كلم لطراز الدفع الرباعي.

بورشه تايكان



بورشه تايكان الجديدة هي سيارة رائعة للقيادة، وتبقى وفية لتراث صانعها ولا تترك لك أدنى شك في أن هذه هي سيارة بورشه الرياضية المناسبة. وعلى الرغم من وزنها الضخم 2.2 طن، إلا أنها تخفي حجمها بشكل جيد. وتأتي السيارة بقوة 523 حصاناً، وإنطلاقة من 0 إلى 100 خلال 4 ثوان. وإذا قمت بالترقية إلى إصدار توربو أس بقوة 750 حصاناً، فستنطلق من 0 إلى 100 خلال 2.8 ثانية. ويصل مدى سيارة بورشه الكهربائية إلى 484 كلم.

تسلا موديل 3

تجمع بين الأسلوب البسيط وتكنولوجيا عصر الفضاء والأداء المثير وتقنية الشحن المتطورة المدعومة بشبكة Tesla Supercharger الموسعة والمخصصة. والأهم من ذلك، نطاق قيادة طويل. نموذج Standard Range Plus للمبتدئين يصل إلى 430 كلم بشحنة واحدة ، لكنه لا يضحي بالأداء لتحقيق ذلك. ويقود المحرك الكهربائي العجلات الخلفية يوفر للسيارة تسارعًا من 0 إلى 100 كلم في الساعة في 5.3 ثانية ، بينما تبلغ السرعة القصوى 225 كلم في الساعة.