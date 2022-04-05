الكشف عن “هوندا HR-V” بتصميم جديد كليًا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 أبريل 2022 04:13 مساءً - منذ ساعتين

الجيل الأول من “هوندا اتش آر في” كان من أوائل المشاركين في فئة سيارات الدفع الرباعي الصغيرة.

الآن، مع انفجار سوق سيارات اس يو في الصغيرة، أطلقت هوندا لأول مرة عن الجيل الثاني من اصغر سيارات الدفع الرباعي للصانع الياباني.

وكشفت هوندا الستار عن سيارة “هوندا اتش آر في” 2023 المعاد تصميمها بالكامل أكبر وأكثر جرأة، مع غطاء محرك أطول ومظهر عدواني يخبرنا أنها جاهزة للمغامرة.

تصميم جريء جديد كلياً

هذه السيارة مختلفة عن تلك التي كانت متجهة إلى صالات العرض في الولايات المتحدة. تعتمد HR-V المخصصة للولايات المتحدة على نفس المنصة مثل أحدث سيفيك، والذي يوفر تعليقًا خلفيًا مستقلاً، ونتيجة لذلك تتميز السيارة بقاعدة عجلات أطول وموقف أعرض من سابقتها.

مثل العديد من سيارات الكروس أوفر الجديدة، يعطي الأنف والشبكة الجريئة لسيارة HR-V المجددة انطباعًا بأنها جاهزة لأكثر من مجرد مغامرات حضرية. تعد HR-V الجديدة أكبر من ذي قبل، وتقول هوندا إن قاعدة عجلاتها وعرضها قد ازدادو. كما تتميز الكروس أوفر التي تم تجديدها بأنف أطول، وهيكل منحوت أصغر حجماً، وكابينة مسحوبة للخلف مع نافذة خلفية مائلة لإضفاء مظهر رياضي أكثر. يتم تضمين إضاءة LED الأمامية والخلفية الآن في جميع فئات سيارة الدفع الرباعي الصغيرة.

المحركات

من حيث نظام نقل الحركة، من المؤكد أن HR-V تأتي بشكل قياسي في شكل الدفع بالعجلات الأمامية (FWD)، مع نظام الدفع الرباعي (AWD) اختياري في معظم فئات سيارة كروس اوفر. يبدو أن المحرك سيكون نفسه الذي في هوندا سيفيك الحالية، والتي تتوفر إما بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 158 حصاناً سعة 2.0 لتر أو 4 أسطوانات تيربو سعة 1.5 لتر وبقوة 180 حصاناً. ويمكن ان يكون تحسينًا على المحرك بسعة 141 حصانًا سعة 1.8 لتر المستخدم في HR-V المنتهية ولايتها.

نتوقع أن يبلغ السعر الأساسي لسيارة هوندا HR-V 2023 حوالي 23000 دولار عند وصولها إلى الوكلاء. سيكون هذا أكثر من 1000 دولار إلى 2000 دولار عن الطراز السابق، على الرغم من أن HR-V الجديدة ستأتي بمزيد من الميزات القياسية ومجموعة نقل الحركة المطورة.