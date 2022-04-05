شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين توسع مخطط اليوان الرقمى التجريبى لمزيد من المدن قبل دورة الألعاب الآسيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البنك المركزي الصيني يوم السبت إنه سيعمل على توسيع مخطط تجريبي لعملته الرقمية ليشمل المزيد من المناطق، بما في ذلك مدن في مقاطعة تشجيانغ الشرقية التي من المقرر أن تستضيف دورة الألعاب الآسيوية في وقت لاحق من هذا العام.

وقال بنك الشعب الصيني (PBOC) إنه سيعزز البحث والتطوير للعملة الرقمية، التي يطلق عليها اسم e-CNY، ويوسع نطاق المخطط التجريبي، وفقًا لبيان على الإنترنت.

وأضافت أنه ستتم إضافة تيانجين وتشونغتشينغ وقوانغتشو وفوتشو وشيامن وست مدن في مقاطعة تشجيانغ الساحلية إلى المدن "التجريبية" العشر الرئيسية الحالية لاختبار استخدام اليوان الصيني الإلكتروني.

وستستضيف المدن الست في تشجيانغ، والتي تضم حاضرة المقاطعة هانغتشو، دورة الألعاب الآسيوية في سبتمبر، وكثف بنك الشعب الصيني (PBOC) اختبار العملة الرقمية في السنوات الأخيرة ويأمل في الاستفادة من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين كفرصة لتعزيز عولمة اليوان.

ومع ذلك، فإن هدف بكين المتمثل في جعل الألعاب الأولمبية بعملتها الرقمية قد تم إحباطه من خلال استبعاد المتفرجين الأجانب الناجم عن COVID 19، وبدلاً من ذلك ، تم تناولها من قبل جمهور أسير من السكان المحليين غير القادرين على استخدام تطبيقات الدفع الرقمية المعتادة.

وقال بيان بنك الشعب الصيني أيضًا إن بكين وتشانغجياكو، اللتين شاركت في استضافة الألعاب الشتوية في فبراير، ستصبحان أيضًا مدينتين نموذجيتين لليوان الصيني الإلكتروني.