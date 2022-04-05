شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يسهّل بدء الدردشة مع جهات الاتصال غير المحفوظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن تطبيق واتس آب يعمل على ميزة جديدة تسهل عليك مراسلة جهات الاتصال غير المحفوظة، وفي الوقت الحالي، عندما تنقر على رقم هاتف في فقاعة الدردشة، يأخذك واتس آب مباشرة إلى تطبيق Dialer الافتراضي الخاص بك.

ومع التحديثات القادمة، قد تعرض لك المنصة المزيد من الخيارات بعد النقر على رقم الهاتف، ووفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo ، بدأ واتس آب في طرح تحديث تجريبي جديد لمستخدمي أندرويد.

التحديث يصل إصدار التطبيق إلى 2.22.8.11، ومع التحديث، يتيح لك النظام الأساسي المملوك لـفيس بوك استخدام بعض الاختصارات عند اختيار أرقام الهواتف في فقاعات الدردشة.

ووفقًا للقطات التي تمت مشاركتها في التقرير، يُظهر واتس آب لمستخدمي أندرويد خيارات جديدة مثل إضافة إلى جهات الاتصال والاتصال بعد التحديث التجريبي، ويكشف التقرير أيضًا أنه إذا كان رقم الهاتف الذي قمت بالنقر عليه متاحًا على واتس آب، فإن النظام الأساسي سيوفر لك أيضًا خيارًا لبدء محادثة مع جهة الاتصال.

ويظهر الخياران الآخران دائمًا عندما لا يكون رقم الهاتف متاحًا على واتس آب، وكما ذكرنا، الميزة متاحة فقط لمستخدمي أندرويد المسجلين في برنامج واتس آب beta، وعلى الرغم من أن الشركة لم تكشف بعد عن أي تفاصيل رسمية حول الميزات الجديدة، إلا أنه من المتوقع أن نراها في التحديثات المستقبلية قريبًا.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن واتس آب أيضًا عن مجموعة من الميزات الجديدة للرسائل الصوتية، وتدعي المنصة المملوكة لشركة فيس بوك أن هذه الميزات الجديدة ستجعل من السهل على المستخدمين التواصل مع أصدقائهم وعائلاتهم.

وكان بعضها متاحًا بالفعل لمختبري الإصدارات التجريبية على منصات أندرويد و iOS، وأعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك، عن الميزات الست الجديدة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.