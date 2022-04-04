شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سريلانكا تعيد مواقع التواصل الاجتماعى بعد 15ساعة وسط أسوأ أزمة اقتصادية بالبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت الحكومة السريلانكية الحظر الذي فرضته على منصات التواصل الاجتماعي مثل واتس آب وتويتر وفيس بوك وانستجرام بعد إعلان حالة طوارئ عامة على مستوى البلاد وفرض حظر تجول لمدة 36 ساعة قبل مسيرة مناهضة للحكومة مزمعة بشأن أسوأ الأوضاع الاقتصادية.

وتمت استعادة خدمات Facebook وTwitter وYouTube وInstagram وTokTok وSnapchat وWhatsApp وViber و Telegram وFacebook Messenger بعد 15 ساعة، وفقًا لمسؤول، حيث تم حظر الخدمات كليًا أو جزئيًا.

وكانت هذه الخطوة تهدف إلى منع الجماهير من التجمع في كولومبو للاحتجاج على فشل الحكومة في توفير الإغاثة للجمهور الذي يعاني من نقص الغذاء والضروريات والوقود والأدوية وسط انقطاع التيار الكهربائي لساعات، حسبما ذكرت صحيفة كولومبو بيج.

وأكدت NetBlocks ، وهي منظمة مراقبة تراقب الأمن السيبراني وحوكمة الإنترنت، تقييد العديد من منصات الوسائط الاجتماعية بما في ذلك Facebook و Twitter و WhatsApp و Viber و YouTube في سريلانكا بعد منتصف ليل الأحد.

وفي وقت سابق، تتبع NetBlocks انخفاضًا كبيرًا في مستويات الاتصال على مزود الإنترنت Dialog من 29 مارس، بالتزامن مع بداية الاحتجاجات.