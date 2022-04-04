شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تحدث Gboard بميزة الكشف التلقائي عن اللغة .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد Google Translate هي خدمة مهمة يقدمها عملاق التكنولوجيا، وهذه الخدمة مفيدة للمستخدمين في جوانب متعددة، والآن ، جعلت الشركة هذه الخدمة أسهل للمستخدمين، حيث قامت Google بتحديث خدمة الترجمة عن طريق تحديث تطبيق لوحة المفاتيح الافتراضية Gboard.

وسيسمح هذا للوحة المفاتيح بتحديث اللغة تلقائيًا عند إدخال النص الذي ليس باللغة الافتراضية لجهازك.

وفي السابق ، كان على المستخدمين الانتقال يدويًا إلى إعدادات Gboard لإجراء التغيير على لوحة المفاتيح، وسيقلل هذا التحديث من متاعب تغيير إعدادات Gboard فعليًا إلى جانب توفير الوقت وزيادة الكفاءة.



توافر هذه الميزة ومع ذلك ، ستعود لوحة المفاتيح الافتراضية إلى لغتها الافتراضية بمجرد إغلاق تطبيق Google Translate، ويمكن للمستخدمين أيضًا العودة بسرعة إلى لغتهم الافتراضية على لوحة المفاتيح من خلال النقر على أيقونة الكرة الأرضية الموجودة على يسار شريط المسافة، وقد تبدو هذه الميزة غير مهمة ولكنها ستجعل حياة العديد من المستخدمين أسهل.توافر هذه الميزة الميزة متاحة في إصدار Gboard 11.6 وإصدار Google Translate 6.33، ويمكنك أيضًا التحقق من إصدار Gboard و Google Translate الذي يعمل على جهازك.

انتقل إلى "الإعدادات" ، وانقر على "التطبيقات" وحدد الخيار الذي يشير إلى "الاطلاع على جميع التطبيقات"، وستجد هنا تطبيقي Gboard و Translate، ويمكنك تمرير الشاشة للتحقق من التطبيقات الفردية والنقر فوق كل منها، ثم قم بالتمرير إلى أسفل الصفحة بعد تحديد كل تطبيق وسيظهر هنا إصدار كل تطبيق تقوم بتشغيله.