شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كلوب هاوس يطرح ميزة إعداد "الملف الشخصى المحمى" للمستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن "كلوب هاوس"، وهو تطبيق صوتي اجتماعي محبوب من قبل الكثيرين عن إطلاق إعداد ملف شخصي محمي، وفقًا للشركة سيسمح هذا الإعداد الجديد للمستخدمين بجعل ملفهم الشخصي الكامل متاحًا فقط للمستخدمين الآخرين الذين وافقوا عليهم كمتابعين.

كان سبب إنشاء هذا الإعداد الذي سيغير مشاركة الملف الشخصي هو الغزو الروسي المستمر لأوكرانيا. يعتبر هذا الإعداد استجابة ومحاولة للحفاظ على حماية المستخدمين على النظام الأساسي.

وقالت الشركة في منشور بالمدونة "نحن ممتنون لأننا أصبحنا مكانًا للقاء الأشخاص حول العالم للتواصل خلال هذا الوقت ، ولكننا نعلم أيضًا أن أوقات الصراع والاضطرابات تجعل من المهم بشكل متزايد أن تكون على دراية التواجد عبر الإنترنت وما تشاركه ".

ويمكن للمستخدمين تنشيط ميزة الملف الشخصي المحمي في إعدادات التطبيق. بمجرد الانتهاء من ذلك ، سيتمكن المستخدمون الآن من الموافقة على متابعيك.

تقول الشركة إن المستخدمين الذين لم توافق عليهم كمتابعين لن يكون لديهم نشاط تجاري يراه عند تسجيل الدخول وأن Clubhouse لن يوصي بمتابعة الأشخاص الذين لا تعرفهم.

توضح الشركة أنه بمجرد تنشيط الميزة فقط سيكون لدى متابعيك القدرة على مشاهدة الإعلان يتفاعل مع الغرف والنوادي والإعادة في ملفك الشخصي.

وسيعني تنشيط ميزة الإعداد الجديدة أيضًا أنك ستظهر بشكل أقل وضوحًا في تطبيق Clubhouse.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تتضمن فيها منصة التواصل الاجتماعي الصوتية فقط أوضاعًا وتدابير أمان لمستخدميها.

وتأتي فكرة الميزة الجديدة في الوقت الذي أصبح فيه Clubhouse منصة للتنسيق بين المدنيين الروس المناهضين للحرب ، ولكنه أيضًا موطن لكثير من الدعاية الروسية.

ومنذ حظر الحكومة الروسية لمنصات التواصل الاجتماعي مثل إنستجرام وفيسبوك، كان على الروس إيجاد طرق جديدة للتواصل والبقاء على اتصال، أصبح Clubhouse أحد المنصات التي تخدم هذه الحاجة.

كما تقدم Clubhouse أيضًا لمشاركة النصائح حول كيفية حماية المستخدمين لأنفسهم على تطبيق الصوت الاجتماعي ، خاصة في هذا الوقت من الصراع.

تذكر الشركة أنه على الرغم من إيقاف تشغيل ميزة إعادة التشغيل للمستخدمين في أوكرانيا افتراضيًا ، من خلال مساعدة تطبيقات أو أجهزة الجهات الخارجية ، لا يزال الأشخاص يجدون طريقة لتسجيل ومشاركة محتوى مختلف دون موافقة.

وحث Clubhouse المستخدمين الآن على توخي الحذر من المعلومات المختلفة التي يتم مشاركتها شفهياً ومن خلال ملفات التعريف التي يمكن أن تكون مضللة.

تلاحظ الشركة أنه في حين أنه من المهم للمستخدمين أن يضعوا في اعتبارهم نوع المحتوى الصوتي الذي تتم مشاركته على نظامها الأساسي، فمن المهم أيضًا ملاحظة أن صوت المستخدم يمكن أن يكون معرّفًا محتملاً

تم إطلاق التطبيق الاجتماعي الصوتي فقط رسميًا لنظام التشغيل iOS في مارس 2020 ، ولكنه أطلق منذ ذلك الحين إصدار Android للمستخدمين على مستوى العالم.

وبعد وقت قصير من الإصدار، أصبح Clubhouse صفقة كبيرة للمستخدمين على مستوى العالم وسط المسابقات التي انضمت إلى مساحة الصوت.