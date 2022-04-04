شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على تفاصيل غلق مصنع تسلا فى شنغهاى بسبب كوفيد 19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيظل مصنع تسلا في شنغهاي مغلقًا ليوم آخر حيث تتعامل المدينة مع إجراءات الإغلاق الصارمة الناتجة عن زيادة حالات COVID-19 ، كما ذكرت لأول مرة من قبل بلومبرج. في مذكرة الشركة التي حصلت عليها بلومبرج، ورد أن تسلا طلب من الموظفين البقاء في المنزل للامتثال لقيود COVID في المدينة.

أشار تقرير سابق من رويترز إلى أن تسلا ستستأنف الإنتاج في مصنع شنغهاي يوم الاثنين 4 أبريل، حيث من المتوقع أن تنتهي بعض طلبات البقاء في المنزل.

ومع ذلك لا يزال العمال في الجزء الشرقي من المدينة - حيث يقع مصنع تسلا - يواجهون قيودًا على الحركة مرتبطة بـ COVID ، ولا توجد أي معلومات عن الموعد الذي تخطط فيه المدينة لرفعها.

قامت TESLA أولاً بإغلاق مصنع شنغهاي الخاص بها في 28 مارس

أغلقت تسلا مصنعها لأول مرة في 28 مارس ، بداية إغلاق المدينة على مرحلتين ، وكانت تهدف في البداية إلى إبقاء المصنع مغلقًا لمدة أربعة أيام فقط. اعتبارًا من يوم الاثنين ، سيكون المصنع مغلقًا لمدة أسبوع واحد. أغلقت Tesla سابقًا مصنع شنغهاي لمدة يومين في منتصف مارس بسبب ارتفاع حالات COVID-19.

مصنع شنغهاي هو أكبر مصنع لشركة Tesla ، ووفقًا لرويترز، فإنه ينتج حوالي 6000 موديل 3 و10000 موديل Y كل أسبوع.

في يوم السبت الماضي، أبلغت تسلا عن تسجيل 310،048 عملية تسليم مركبة في الربع الأول من عام 2022، على الرغم من أن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك وصفها بأنها ربع صعبة "بشكل استثنائي" بسبب اضطرابات سلسلة التوريد وإغلاق مصنع شنغهاي.

من المقرر أن تفتتح Tesla مصنعًا جديدًا في أوستن ، تكساس هذا الأسبوع، كما افتتحت مصنعًا في برلين بألمانيا الشهر الماضي.